Beautiful, Hope, Thomas, Sally e Wyatt: anticipazioni maggio 2020

Beautiful anticipazioni: Thomas e Sally tornano insieme? No, lui vuole Hope Logan

Ritorno di fiamma tra Thomas Forrester e Sally Spectra a Beautiful? Per Quinn Fuller non ci sono dubbi e mette in guardia il figlio Wyatt ma la realtà è ben diversa. Thomas si confida con l’ex fidanzata e collega circa i suoi sentimenti nei riguardi di Hope Logan. Dopo averla corteggiata – invano – nel 2012, il figlio di Ridge e Taylor è ancora cotto della ragazza. E dopo la morte di Caroline è pronto a tutto pur di conquistare Hope, riavvicinando così la sorella Steffy a Liam. Pur non rivelando i segreti di Thomas a Quinn, Sally mette in guardia la “suocera”: non ha nessuna intenzione di tornare tra le braccia del Forrester. Dunque, la relazione tra Wyatt e Sally è salva? Per ora sì, ma la serenità è questione di poche puntate visto che Quinn continua a fare pressioni per riavvicinare Wyatt e Flo Fulton.

Liam vola a Parigi da Steffy: Thomas corteggia senza sosta Hope

Intanto Thomas comincia a darsi da fare per conquistare il cuore di Hope Logan. Dopo che Liam Spencer vola a Parigi per aiutare l’ex moglie Steffy con le figlie Kelly e Phoebe lo stilista corteggia senza sosta Hope. Quest’ultima è piuttosto imbarazzata dalla situazione ma il feeling che si è instaurato con Douglas, il bambino di Thomas e della defunta Caroline, è innegabile. E Thomas punta proprio su questo legame per far capitolare Hope e tenerla lontana da Liam.

Beautiful anticipazioni: Thomas bacia Hope Logan

Nelle puntate italiane di Beautiful in onda a maggio Thomas bacia Hope ma la moglie di Spencer si tira indietro. Il ragazzo inizia così a fare pressioni alla Logan, sottolineando quanto Liam sia felice a Parigi con Steffy e le bambine. In un primo momento Hope cerca di non dare corda a Thomas ma poi il ricordo della perdita di Beth fa cambiare velocemente idea alla giovane…