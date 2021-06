Beautiful anticipazioni: cosa vedremo a luglio 2021 nelle puntate italiane

Non mancano i colpi di scena nei prossimi episodi che andranno in onda in Italia: una verità sconvolgente viene fuori, mentre a Las Vegas si celebra un matrimonio

I telespettatori italiani continueranno ad assistere a nuovi colpi di scena nelle puntate di Beautiful che andranno in onda a luglio 2021. Cosa accade a Los Angeles? Ancora protagonisti della scena sono Brooke, Ridge e Shauna. Dopo il video che ha ripreso il bacio tra la Logan e Bill, la situazione non è semplice da gestire neanche per Katie. Nel frattempo, Florence inizia ad avere dei seri sospetti sulla malattia di Sally.

Brooke cerca Ridge: ma lui ormai ha sposato Shauna a Las Vegas

Brooke e Bill tentano di riportare tutto al proprio posto, implorando Katie e Ridge di andare oltre al bacio che c’è stato. Ormai il Forrester ha già deciso di lasciarsi consolare da Shauna. La Logan, però, non si dà pace e cerca di scoprire dove si trovi suo marito. Scopre così che è partito insieme a Shauna per Las Vegas. Quinn non potrebbe essere più felice.

Brooke continua a cercare Ridge, mentre la Fuller gode per la situazione che lei stessa è riuscita a creare. Invece, Bill insiste con Katie, cercando di farle capire che vorrebbe essere solo un amico per sua cognata. La più piccola delle sorelle Logan, però, si chiede se suo marito e sua sorella si siano spinti ormai oltre. Nel frattempo, Ridge e Shauna arrivano a Las Vegas.

Il Forrester finisce per ubriacarsi e si ritrova di fronte a una cappella, dove si scambia un bacio con la Fulton. La Logan, invece, convince il pilota a localizzare Ridge e a riportarlo a casa. Quest’ultimo si sveglia a casa di Eric e si ricorda a malapena la notte precedente. Non sa, infatti, che ha appena sposato Shauna. Ma attenzione: non è tutto come sembra.

Intanto, Katie fa sapere a Donna che con Brooke alla fine avrebbero risolto le cose come sorelle. Non è così sicura che sarebbe successo lo stesso con Bill, il quale si rifiuta di perderla.

Flo inizia a indagare sulla malattia di Sally e scopre finalmente la verità

Florence inizia ad avere dei seri sospetti sulla malattia di Sally. Le parole della dottoressa Escobar non la convincono, tanto che chiede a Wyatt di interrompere la convivenza con la Spectra. Quest’ultima tenta di far uscire fuori i vecchi sentimenti nello Spencer, il quale le ricorda che sono solo amici. Flo non si arrende e cerca di ottenere delle risposte dalla dottoressa.

In particolare, non riesce a capire il motivo per cui Sally rifiuti i trattamenti. Penny Escobar si nasconde, però, dietro la legge di riservatezza sui pazienti per non dare delle risposte a Flo. Quest’ultima, nelle prossime puntate italiane di Beautiful, convince Wyatt a chiedere a Sally di trasferirsi. Quando riceve questa richiesta, la Spectra intuisce che è stata Florence a convincerlo.

La figlia di Shauna vuole delle risposte e così si reca di nascosto nell’ufficio della dottoressa Escobar. Riesce a trovare i file di Sally e rimane senza fiato, incapace di credere a ciò che sta leggendo. Proprio in questo momento, la Spectra e Penny arrivano sul posto. Qui Sally è costretta a confessare di aver finto con la sua malattia.

Ma prima che possa mettersi in contatto con Wyatt per raccontargli quanto scoperto, Flo viene messa fuori gioco dalla Escobar. Le due si affrettano a sbarazzarsi della Fulton, priva di sensi.