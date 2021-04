Beautiful anticipazioni, Sally rapisce Flo: il folle piano è compromesso

Le anticipazioni di Beautiful segnalano che Sally fa di tutto pur di non farsi lasciare da Wyatt. Dopo aver saputo che lo Spencer ha intenzione di tornare insieme a Florence, la giovane Spectra è andata su tutte le furie. Ed ecco che mette in atto un folle piano per tenere vicino a sé Wyatt. Il tutto prende inizio quando Sally rivela a Katie di essere gravemente malata, con la complicità della dottoressa Penny Escobar. La più piccola delle sorelle Logan scopre così che la stilista ha solo un mese di vita. Sally, però, le chiede di mantenere il silenzio sulla questione, in quanto non vuole che nessuno provi pena per lei.

Katie, come già immagina la Spectra, non riesce a tenere la bocca chiusa e confessa tutto a Bill. Quest’ultimo appare sconvolto dalla notizia e fa notare alla moglie che Wyatt dovrebbe conoscere la verità. Non passa troppo tempo e anche il fratello di Liam viene a conoscenza della condizione di salute di Sally. Tenta di convincerla ad aprirsi con lui, ma non ottiene il risultato sperato. Intanto, Katie esorta la stilista a lottare e chiede a Ridge e Steffy di non licenziarla dall’azienda di moda. Padre e figlia, dispiaciuti per la situazione, decidono di non mandare a casa la stilista.

La notizia sulla grave malattia di Sally arriva alle orecchie di Flo, che dispiaciuta appoggia e sostiene Wyatt in ogni sua scelta. La Fulton assicura al fidanzato che non farà alcun problema se deciderà di rendere più semplici gli ultimi giorni di Sally. A questo punto, lo Spencer chiede alla Spectra di tornare a vivere di nuovo con lui. Con il passare del tempo, però, la dottoressa Penny Escobar inizia a provare dei sensi di colpa e consiglia a Sally di rivelare la verità a Wyatt. La stilista non intende fare alcun passo indietro, soprattutto ora che lo Spencer le sta di nuovo vicino.

Continua così con il suo folle piano, sperando di guadagnare tempo per riconquistare il figlio di Bill. Nel frattempo, Flo inizia ad avere qualche dubbio riguardo alla malattia di Sally. Le anticipazioni di Beautiful annunciano che la Fulton trova dei dettagli discordanti tra le parole della dottoressa Escobar e quelle della Spectra. Per frenare i sospetti di Florence, Sally le invia dei fiori. Ma non ottiene ciò che vuole.

Infatti, la Fulton cerca di ottenere delle risposte da Penny, la quale riesce a nascondere la verità. Non soddisfatta, si reca di nascosto nell’ufficio della dottoressa, dove si ritrova finalmente di fronte alla verità! I file di Sally lasciano senza parole Flo, che ormai è a conoscenza della truffa. Improvvisamente arrivano sul posto anche la Spectra e Penny, prima ancora che Flo possa contattare Wyatt. La dottoressa colpisce la Fulton, che cade a terra priva di sensi.

A questo punto, Sally e Penny portano via con loro Flo, che viene poi legata a un termosifone di un vecchio appartamento della prima.