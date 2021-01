Beautiful anticipazioni, Hope, Thomas e Douglas: una proposta indecente

Il figlio di Ridge e Taylor sa sempre come stupire e trova un modo per ricattare la giovane Logan

Hope e Thomas di nuovo al centro delle nuove puntate italiane di Beautiful. Dopo aver ritrovato la figlia Beth e aver riunito la sua famiglia la Logan vuole a tutti i costi essere la madre di Douglas. Il bambino, unico erede della defunta Caroline Spencer, è tornato a vivere col padre Thomas, supportato da Ridge. Una decisione che non è proprio andata giù a Hope e Brooke, convinte che Thomas non possa accudire un bambino così piccolo.

Con forza e determinazione Hope Logan escogita un modo per riprendersi Douglas: quello di trascorrere più tempo possibile insieme a Thomas, ancora innamorato di lei, in modo da ottenere una sua firma sui documenti di adozione. Un piano assai pericoloso tanto che Hope lo confida solo alla madre Brooke. Nessun altro è a conoscenza di questo progetto, neppure il marito Liam Spencer.

Così Hope e Thomas si ritrovano a passare tanto tempo insieme al piccolo Douglas, proprio come ai vecchi tempi. Lo stilista, però, prende in contropiede la Logan con un ricatto bello e buono. Thomas è pronto ad affidare il figlio a Hope se la ragazza trascorrerà con lui una notte d’amore. Nonostante il matrimonio di qualche tempo fa Hope e Thomas non hanno mai consumato e Forrester sogna un incontro intimo con la Logan.

Una proposta indecente che imbarazza Hope, che si consulta subito con la madre Brooke. Quest’ultima, ovviamente, è del tutto contraria mentre Hope comincia a valutare sul serio la proposta. La Logan ha davvero a cuore la sorte del piccolo Douglas ed è pronta a sacrificarsi per la sua felicità. Liam e Ridge restano all’oscuro di tutto, ignari di cosa sta combinando Hope con la complicità della madre Brooke.

Dopo aver riflettuto a lungo sulla proposta di Thomas, Hope rifiuta l’invito a luci rosse ma lascia intendere che possa esserci ancora qualcosa con Forrester. Thomas prepara così i documenti con i quali la Logan può acquisire dei diritti legali su Dogulas. Documenti che Hope corre a firmare alla Forrester Creations. Qui Thomas mostra a Hope anche alcuni nuovi modelli per la sua linea di moda, la Hope for the future.

Tutto sembra andare per il meglio quando, una volta firmati i documenti dell’adozione, Thomas cerca un approccio fisico con Hope. La Logan scappa sconvolta e Thomas la insegue. Per caso finiscono in una stanza dove si stanno svolgendo delle grandi opere di pulizia. Hope, inconsapevolmente, spinge Thomas dentro una vasca piena di acido. Un nuovo dramma che sancisce la fine del matrimonio tra Brooke e Ridge e mette in crisi, per l’ennesima volta, Hope.