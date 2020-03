Beautiful anticipazioni, Hope, Thomas e Douglas: il piano di Taylor

Beautiful anticipazioni puntate italiane: Hope e Thomas si mettono insieme grazie a Douglas e Taylor

Il ritorno di Thomas Forrester a Beautiful porta una ventata di novità. E tanti nuovi cambiamenti, a partire dal legame che si instaura tra Hope Logan e Douglas, il bambino che lo stilista ha avuto anni addietro da Caroline Spencer. Quest’ultima, com’è ormai chiaro a tutti, è morta e Douglas rivede in Hope la madre defunta. La Logan, ancora scossa per la perdita di Beth, non può che non legare subito con il piccolo Forrester. Tra i due nasce dunque un’immediata sintonia, che non passa inosservata a Taylor, rimasta in città nonostante l’improvvisa partenza di Steffy per Parigi.

Taylor vuole rivedere Liam e Steffy insieme: così spinge Hope tra le braccia di Taylor

I fan di Beautiful sanno bene che Taylor vuole rivedere la figlia Steffy accanto a Liam Spencer. Prima del viaggio in Francia l’ex psicologa ha più volte spinto la figlia a riprovarci con l’ex marito, con il quale condivide le piccole Kelly e Phoebe. Ma Steffy è stata irremovibile e ha sempre difeso a spada tratta il rapporto di Hope e Liam. Taylor, però, non si arrende e dopo aver notato il feeling che si è creato tra la Logan e Douglas fa il possibile per avvicinare la giovane a Thomas. Il creativo, dal canto suo, ha provato già in passato una certa attrazione per Hope e quel sentimento torna prepotentemente a galla. Tanto che Thomas, supportato dalla madre e servendosi di inganni e bugie, riesce a sedurre Hope.

Hope lascia Liam e sposa Thomas a Beautiful: anticipazioni in Italia

Nelle prossime puntate italiane Hope dice addio a Liam e finisce tra le braccia di Thomas. La Logan è più che mai convinta che il suo posto sia accanto a Douglas mentre quello di Spencer con Steffy, Kelly e Phoebe. Quindi nelle prossime puntate italiane di Beautiful assistiamo al matrimonio di Hope e Thomas mentre le origini di Beth restano ancora un segreto per la Logan. Almeno fino a quando Douglas non origlia una telefonata tra il padre e Flo e corre subito a rivelare la verità a Liam e Hope…