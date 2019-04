Beautiful anticipazioni: Hope è incinta, Steffy lascia Liam

By

Anticipazioni Beautiful: Hope e Liam tornano insieme

Si fa sempre più tormentata la vita di Liam Spencer a Beautiful. Dopo la nascita della piccola Kelly e il riavvicinamento a Steffy, il ragazzo riceve una notizia scioccante: Hope Logan è incinta. La breve notte di passione tra Hope e Liam ha dato i suoi frutti, per la gioia di Brooke che ha sempre creduto a questa storia d’amore. La notizia stravolge tutti: nessuno alla Forrester Creations, così come alla Spencer Pubblications, si aspettava un risvolto del genere. All’inizio Liam cerca di prendere del tempo: resta accanto a Steffy ma promette sostegno e aiuto pure a Hope. Complice il lavoro, però, Liam e Hope si trovano più vicini del previsto e questo manda su tutte le furie Steffy, ancora in maternità dopo il parto prematuro.

Steffy e Liam si lasciano e lui sposa Hope Logan

In attesa di avere una decisione definitiva da Liam Spencer, Steffy Forrester scopre l’ex marito che bacia Hope Logan al termine della sfilata della Hope for the future. Un gesto che fa arrabbiare Steffy, che decide di lasciare definitivamente il padre di sua figlia Kelly. Stanca dell’indecisione di Liam, Steffy chiude ufficialmente il rapporto. All’inizio Liam è devastato da quello che sta succedendo nella sua vita ma poi capisce di amare davvero Hope e inizia così una nuova vita accanto a lei. E questa volta sul serio: Hope e Liam Spencer diventano ufficialmente marito e moglie. Con tanto di benedizione di Steffy, che viene addirittura invitata al matrimonio.

Liam e Hope hanno una figlia di nome Beth

Dopo il matrimonio a Beautiful Liam e Hope diventano genitori della piccola Beth, chiamata così in onore della madre di Brooke. La bambina viene rapita dal dottor Reese, che la vende a Taylor per ripagare un vecchio debito di gioco. Nel frattempo Steffy resta single dopo l’addio a Liam: la Forrester rifiuta le avance dell’ex suocero Bill Spencer e si dedica alla figlia Kelly, che cresce serena nonostante la separazione dei genitori.