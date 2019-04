Beautiful anticipazioni: Liam e Steffy non si sposano più

Anticipazioni Beautiful: nessun matrimonio tra Liam e Steffy

A Beautiful continuano a saltare matrimoni. Dopo quello tra Liam e Hope, ecco che non verrà celebrato neppure quello tra Liam e Steffy. A fermare i preparavi delle nozze è ancora una volta Bill Spencer, determinato più che mai a riconquistare la nuora. All’editore non importa nulla dei sentimenti di Steffy e Liam, così come la presenza della neonata Kelly. Bill vuole a tutti i costi Steffy e per questo la ricatta: se la ragazza sposerà Liam Taylor andrà in carcere. Steffy è affranta dalla situazione: decide di non rivelare nulla a Liam e di rimandare il matrimonio. Un gesto che manda in crisi Liam, che non capisce cosa sta succedendo all’ex moglie. L’unica a sapere la verità è Taylor, che cerca invano di aiutare la figlia.

Anche Hope si intromette tra Liam e Steffy

Ma Bill non è l’unico a mandare all’aria il matrimonio tra Liam e Steffy. Dopo la nascita di Kelly, Hope Logan scopre di essere incinta. La notte di passione con Liam ha dato i suoi frutti e la ragazza comunica la notizia prima alla madre Brooke e poi all’ex fidanzato. Liam è a un bivio: scegliere Steffy e Kelly o la nuova famiglia con Hope? Liam si prende del tempo per pensare ma continua a lavorare con Hope e i due si scambiano un bacio appassionato dietro le quinte della sfilata Forrester. Hope e Liam vengono sorpresi da Steffy, che decide di chiudere una volta per tutte la relazione con Liam, stanca della sua perenne indecisione.

Liam e Steffy non sono più tornati insieme

Da questo momento e fino alle attuali puntate americane di Beautiful, Steffy e Liam non tornano più insieme. Spencer Junior resta accanto a Hope, che sposa dopo l’addio definitivo a Steffy. Quest’ultima, al contrario, sceglie di dedicarsi completamente alla figlia Kelly mentre Bill smette di torturarla.