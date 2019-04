Beautiful anticipazioni: Hope e Thomas vicini, la reazione di Liam e Brooke

Puntate americane Beautiful: Hope si riavvicina a Thomas attraverso Douglas, i timori di Brooke

Le ultime anticipazioni americane di Beautiful parlano, in particolar modo, dell’avvicinamento tra Hope e Thomas. I due insieme riescono a darsi conforto, ma a unirli è soprattutto il piccolo Douglas. Ricordiamo che il bambino sta soffrendo per la perdita della madre. Caroline perde la vita e Thomas sceglie di tornare a Los Angeles, dove ritrova una Hope sofferente. La giovane Logan crede che sua figlia sia morta (in realtà è stata adottata inconsapevolmente da Steffy) e non riesce più a ritrovare la giusta armonia. Ma ecco che, quando vede Douglas, tutto sembra cambiare. La figlia di Brooke inizia a trascorrere molto tempo con il bambino, a cui fa anche delle promesse importanti. Infatti, Hope gli assicura che lei resterà per sempre al suo fianco e non lo abbandonerà mai. A notare la forte vicinanza tra loro non è solo Thomas, ma anche Brooke. La moglie di Ridge inizia, però, a preoccuparsi di fronte a quanto sta accadendo, in quanto teme che possa avverarsi il desiderio di Taylor.

Hope vicina a Thomas: Brooke preoccupata mette in guardia Liam

Taylor è sicura che Hope debba stare con Thomas e Steffy con Liam. Visto quanto sta accadendo, Brooke teme che potrebbe accadere ciò. La moglie di Ridge non vuole assolutamente vedere distrutto nuovamente il matrimonio della figlia e così cerca di mettere in guardia Liam. La donna espone al giovane Spencer i suoi timori, rivelandogli il desiderio di Taylor. Il figlio di Bill, però, non appare per nulla preoccupato. Anzi, il ragazzo è convinto che Hope stia rinascendo proprio grazie al rapporto nato con Douglas. Ma Brooke gli consiglia comunque di dimostrarle amore alla moglie e di ricordarle sempre che devono restare insieme.

Thomas e Hope trascorrono molto tempo insieme, Ridge rimprovera Brooke

Brooke è seriamente preoccupata per il riavvicinamento tra Hope e Thomas. Nonostante ciò, la Logan potrebbe stare tranquilla, in quanto al momento Steffy non si trova a Los Angeles. La giovane Forrester sceglie di dare il giusto spazio a Liam e Hope, partendo per Parigi per qualche tempo. Ridge, intanto, non approva per nulla il ragionamento della moglie, tanto che la riprende per aver parlato a Liam dei suoi timori. Il giovane Spencer, in realtà, appare per nulla preoccupato del riavvicinamento della moglie con Thomas.