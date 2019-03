Beautiful anticipazioni americane: Hope e Thomas vicini grazie a Douglas

Anticipazioni Beautiful puntate americane: Hope e Thomas si mettono insieme?

Riavvicinamento a Beautiful tra Hope Logan e Thomas Forrester. Nelle ultime puntate americane il figlio di Ridge è tornato a Los Angeles con un nuovo volto, quello dell’attore Matthew Atkinson. Thomas è riapparso con Douglas, il figlio che ha avuto qualche anno fa da Caroline Spencer. Quest’ultima è morta a New York, dopo aver combattuto per anni contro una brutta malattia. Una scomparsa che ha profondamente segnato Thomas ma soprattutto Douglas. Il bambino si avvicina inaspettatamente ad Hope, che ha di recente avuto una grave perdita. La giovane ha perso la figlia Beth avuta dal marito Liam Spencer. In realtà la bambina non è morta come tutti pensano ma è stata prima rubata e poi venduta. E ad adottarla è stata inconsapevolmente Steffy Forrester, che ha voluto regalare una sorellina alla primogenita Kelly.

La richiesta di Douglas che intenerisce Hope Logan

“Puoi essere la mia mamma?”, ha chiesto Douglas Forrester a Hope Logan nelle ultime puntate americane di Beautiful. I due hanno subito instaurato un feeling speciale, che non è passato inosservato a Thomas. Né a Taylor Forrester, che spera ancora di rivedere Liam tra le braccia di Steffy. Per questo Taylor sta cercando un modo per avvicinare ancora di più Thomas a Hope: riuscirà nel suo intento? Nel frattempo continua la lotta tra Taylor e Brooke: la prima ha baciato Ridge e la seconda è andata su tutte le furie.

Sally Spectra ha ormai dimenticato Thomas Forrester

Il ritorno in città di Thomas non ha messo a repentaglio la relazione tra Sally Spectra e Wyatt Spencer. I due sono una coppia da tempo e il loro feeling cresce sempre più.