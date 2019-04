Beautiful anticipazioni: Hope è incinta, la reazione di Liam

Anticipazioni Beautiful: Hope è incinta di Liam

Colpo di scena a Beautiful: Hope Logan è incinta di Liam Spencer! I brevi giorni da fidanzati, prima dell’annullamento del matrimonio, hanno dato i suoi frutti. E tra un fitting e uno shooting alla Forrester Creations, Hope comincia ad avvertire tutti i sintomi di una gravidanza, tra i quali un’improvvisa febbricola. Hope si confida subito con la madre Brooke, che la spinge a fare un test di gravidanza. Test che risulta positivo ma Hope, per avere ulteriore conferma, si reca dalla sua ginecologa di fiducia insieme a Brooke. La dottoressa Phillips, la stessa che ha seguito la dolce attesa di Steffy Forrester e che l’ha aiutata a partorire la piccola Kelly, venuta al mondo prematuramente. Il medico conferma la gravidanza di Hope: una notizia che stravolge la vita della Logan e di tutti i suoi cari. Hope è avvolta dai dubbi e dall’incertezza di un risvolto del genere ma per Brooke è un segno del destino. “Questo dimostra che tu e Liam siete fatti per stare insieme. Non importa quello che pensano gli altri“, sottolinea Brooke.

La reazione di Liam Spencer alla gravidanza di Hope Logan

Dopo la visita ginecologica, Brooke esorta la figlia Hope a parlare al più presto con Liam. A detta di Brooke l’improvvisa gravidanza di Hope e la decisione di Steffy di rimandare le nozze con Liam sono un evidente segno del destino. Hope segue il consiglio delle madre e si reca da Liam per parlargli del bambino che aspetta. Hope ribadisce prima a Liam il suo amore e poi parla della gravidanza. “Oh mio Dio!”, esclama Liam, che abbraccia subito Hope. Per Liam questo è un regalo fantastico e non incolpa Hope per quanto accaduto. “Saremo una famiglia”, assicura Liam a Hope.

Ridge e Steffy sconvolti dalla gravidanza di Hope Logan

Ovviamente la notizia della gravidanza di Hope non viene presa bene da Ridge e Steffy. Quest’ultima prima decide di combattere per avere Liam poi sceglie di lasciare l’ex marito. Steffy, dopo aver visto un appassionante bacio tra Hope e Liam, chiude definitivamente il rapporto con Liam, stanca di questo opprimente tira e molla.