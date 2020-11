Beautiful anticipazioni: Flo esce di prigione grazie a Ridge

Flo Fulton è pronta ad uscire dal carcere. La nuova protagonista di Beautiful è intenzionata a pagare per quanto fatto ai danni della cugina Hope ma riceve un inaspettato aiuto da parte di Ridge Forrester. Proprio quest’ultimo aiuta Flo a riacquistare la libertà. In realtà Ridge è costretto a fare tutto ciò: Flo è intenzionata a coinvolgere pure Thomas nel caso del rapimento della piccola Beth organizzato dal dottor Reese Buckhingham. Ridge non vuole perdere il suo primogenito e dopo un confronto con Shauna, la madre di Flo, decide di accettare il patto di immunità.

In cambio di preziose informazioni sulla vita privata di Reese Buckingham, Flo Fulton lascia la prigione. Dopo un duro confronto con Steffy Forrester – piena di rabbia per quanto accaduto – Ridge accoglie la richiesta delle forze dell’ordine e contribuisce a salvare Flo. Un gesto che stupisce Shauna, che ha provato in tutti i modi ad aiutare la figlia. Nessuno l’ha aiutata prima di Ridge, neppure la migliore amica Quinn, che si è schierata con la famiglia Forrester per via del suo matrimonio con Eric.

Flo torna dunque alla vita di tutti i giorni ma il clan Logan non è disposto a perdonare la figlia di Storm. Brooke, Hope, Donna e Katie non vogliono avere più niente a che fare con Flo, che ha ingannato tutti spacciandosi per la madre biologica di Beth. Quando però Katie ha un improvviso malore e rischia di morire la situazione cambia: è Flo a salvare la vita alla signora Spencer. Flo dona un rene alla zia ritrovata, riconquistando così il suo affetto, stima e fiducia. Anche Donna cambia presto idea mentre Brooke e Hope sono irremovibili.

Nel frattempo Shauna si avvicina sempre più a Ridge Forrester. La donna ha apprezzato molto il gesto del creativo nei confronti della figlia Flo e decide di ringraziarlo al Bikini Bar. “Un’amicizia” assai pericolosa che mette ancora più a repentaglio l’unione tra Ridge e Brooke, già messa a dura prova dagli ultimi avvenimenti. Brooke e Ridge sono ufficialmente in crisi e per sbaglio Forrester trascorre una notte fuori casa, tra le braccia di Shauna.

Flo, invece, vuole riconquistare Wyatt Spencer a Beautiful ma per il momento il ragazzo non vuole perdonare la sua vecchia compagna di liceo. Inoltre Wyatt ha riallacciato i rapporti con Sally Spectra, che intende sposare presto. Ma il ritorno di Flo cambia velocemente la situazione perché in fondo Wyatt non ha mai dimenticato la sua ex fidanzata…