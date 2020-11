Risvolti inaspettati e numerosi colpi di scena a The Bold and The Beautiful. Al centro della scena Thomas Forrester e Flo Fulton, accusati da più parti per le loro malefatte.

Quello di novembre 2020 sarà un mese intenso per le puntate italiane di Beautiful. Certo, si procede a rilento per i pochi minuti messi quotidianamente a disposizione da Mediaset ma le trame si fanno sempre più avvincenti. Dopo che la verità sulla piccola Beth è venuta a galla Thomas Forrester e Flo Fulton devono fare i conti con la famiglia Forrester e Spencer. Ridge e Bill sono su tutte le furie per quanto accaduto ai loro figli e cercano a tutti i costi vendetta. Il matrimonio tra Ridge e Brooke entra invece in crisi a causa dell’incidente di Thomas. Leggi le anticipazioni di Beautiful su Gossipetv!

1. Thomas si risveglia dal coma

Thomas Forrester non muore a Beautiful. Dopo la brutta caduta lo stilista combatte tra la vita e la morte e riesce a salvarsi. Al risveglio non denuncia Brooke: Thomas assicura che si è trattato di un banale incidente. Il ragazzo viene poi interrogato dalla polizia circa la morte di Emma Barber ma nonostante le prove di Bill e Xander non ci sono gravi conseguenze per Thomas. Quest’ultimo ha poi un duro confronto con la sorella minore Steffy, per niente disposta a perdonare il fratello per la vicenda dello scambio delle culle.

2. Flo esce dal carcere

Dopo un breve periodo in prigione Flo Fulton viene scarcerata grazie al contributo di Ridge Forrester. Il creativo stringe un accordo di immunità con la cugina di Hope per salvare il figlio Thomas. Flo minaccia infatti Ridge di coinvolgere Thomas nel processo per il rapimento di Beth Spencer e Forrester fa di tutto per salvare il suo erede. L’unico a pagare per lo scambio delle culle è dunque solo Reese, che ha inventato questo diabolico piano per sanare i suoi vecchi debiti di gioco.

3. Shauna e Ridge vicini

A causa delle ultime vicissitudini che hanno coinvolto i loro figli, Ridge e Brooke sono in crisi. I due non fanno altro che litigare e il loro matrimonio è a rischio. In seguito alla scarcerazione di Flo Ridge riceve le attenzioni di Shauna, che comincia a provare un certo interesse per il designer. I due si incontrano al Bikini Bar e dopo aver bevuto troppo Ridge passa la notte a casa di Shauna.

4. Katie sta male

Nuovi problemi di salute per Katie Logan, che è tornata di recente tra le braccia dell’ex marito Bill Spencer. La donna viene portata d’urgenza in ospedale dopo uno svenimento. Katie soffre di insufficienza renale e rischia seriamente di morire.

5. Wyatt vuole sposare Sally Spectra

Wyatt Spencer non accetta le scuse di Flo Fulton e chiede a Sally Spectra di sposarlo. La proposta di matrimonio avviene nella casa di Wyatt. La ragazza accetta subito, pronta a diventare la nuova signora Spencer dopo tante lacrime dovute al rapporto tra Wyatt e Flo.