Beautiful anticipazioni: cosa vedremo a maggio 2021 nelle puntate italiane

Il pubblico assisterà a nuovi colpi di scena in Beautiful, nelle puntate italiane che andranno in onda a maggio 2021. Le anticipazioni segnalano che finalmente una verità esce fuori: Steffy decide di smascherare Thomas. Quest’ultimo è pronto a convolare a nozze con Zoe, ma Hope riesce a prendere la situazione in mano. Nel frattempo, Sally riceve un’importante proposta da parte di Wyatt, che riceve il sostegno di Flo. Per Brooke e Bill, invece, arrivano guai.

1. Thomas pronto a sposare Zoe, Douglas in crisi

Cresce sempre di più l’ansia di Douglas, che teme che Zoe sostituirà Hope nella sua vita. Pertanto, implora suo padre di dire alla giovane Logan che la ama. Ancora una volta, Thomas sfrutta suo figlio per raggiungere i suoi obbiettivi. Nel corso della cena che ha organizzato con la sua famiglia, il giovane Forrester chiede a Zoe di diventare sua moglie. Temendo di perderla, Douglas supplica Hope di sposare suo padre. La situazione si complica quando la Logan si rende conto che dalla stanza del bambino è possibile sentire i momenti di intimità di Thomas e Zoe. Hope si scaglia contro i due futuri sposi per il loro comportamento.

2. Steffy confessa finalmente la verità e Hope smaschera Thomas

Il figlio di Ridge decide di svolgere il suo matrimonio entro un giorno e questa aumenta l’ansia di Douglas, che continua a pressare Hope. Steffy affronta il fratello, convinta che stia manipolando sia Zoe che il bambino per arrivare alla Logan. Giunta a questa conclusione, la giovane stilista confessa a Hope e Liam la verità sul bacio che ha causato la loro rottura. Di fronte a questa confessione, lo Spencer chiede alla Logan di creare una famiglia insieme, con Beth e Douglas. Grazie all’aiuto di Zoe, Hope riesce a prendere la situazione in mano e smascherare Thomas!

3. Wyatt chiede a Sally di tornare a vivere insieme

Flo assicura a Wyatt che lo aiuterà a trascorrere il suo tempo con Sally, per rendere i suoi ultimi giorni più felici. Ridge e Steffy, intanto, prendono la decisione di licenziare la Spectra. Katie interviene e riesce a salvare il posto di lavoro della stilista, rivelando ai Forrester cosa sta accadendo. A questo punto, Ridge e Steffy fanno un passo indietro e rielaborano il design di Sally. Dopo di che, Wyatt le chiede di andare a vivere di nuovo insieme. La Spectra sospetta che Katie abbia raccontato qualcosa allo Spencer e le fa qualche domanda. La più piccola delle sorelle Logan, in questa occasione, la convince a trasferirsi da Wyatt.

4. Bill e Brooke si baciano e qualcuno li scopre

Le anticipazioni di Beautiful segnalano che Bill e Brooke si trovano nuovamente nei guai! Lo Spencer fa visita alla sua ex moglie, che sta facendo da babysitter alla nipote Beth. Sconvolto di fronte alla difficile situazione che sta affrontando con Ridge a causa di Thomas, Bill bacia Brooke! Quest’ultima allontana subito lo Spencer ed entrambi sono convinti che non sarebbe dovuto accadere. Non sanno, però, che attraverso la finestra qualcuno li sta spiando.