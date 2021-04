Beautiful anticipazioni, Thomas sposa Zoe? Hope finalmente lo smaschera

Nelle prossime puntate in onda in Italia, la Logan riesce a mettere il figlio di Ridge con le spalle al muro, proprio il giorno del matrimonio

Thomas sposa Zoe? Ebbene nelle prossime puntate italiane di Beautiful, Hope riesce finalmente a smascherare il figlio di Ridge. Il tutto accade dopo che il giovane Forrester chiede alla sua nuova fidanzata di diventare sua moglie. In molti sono convinti che Thomas stia fingendo di amare Zoe per ingelosire Hope. E mentre quest’ultima si allontana da Liam, poiché ha appena assistito al suo bacio con Steffy, lo stilista elabora un piano per riconquistare la Logan e portarla sull’altare. Douglas non accetta il fatto che sia Zoe a sposare sua padre. Infatti, il bambino inizia a mostrare tristezza, in quanto vorrebbe che fosse Hope a diventare la moglie di Thomas.

La Logan si scaglia contro il Forrester, convinta che la causa della sofferenza del piccolo sia proprio lui. Temendo di perdere Hope, Douglas la implora di sposare Thomas. Ovviamente la Logan sa che non potrebbe mai più compiere questo passo, dopo quanto accaduto in passato. D’altronde è anche consapevole che il suo cuore appartiene ancora a Liam. La situazione si complica, in quanto Hope crede che la relazione di Thomas e Zoe stia solo creando delle sofferenze al piccolo Douglas. La Logan si rende addirittura conto che dalla sua cameretta il bambino potrebbe sentire cosa accade nella stanza da letto dei due fidanzati. E in effetti è così.

Pertanto, rimprovera sia Thomas che Zoe di quanto sta accadendo. Nel frattempo, Steffy continua a sentire dei forti sensi di colpa e così decide di confessare a Liam e Hope quanto realmente accaduto nei giorni precedenti. La figlia di Ridge rivela loro che il bacio con Liam era frutto di un piano di Thomas per separarli. Come se non bastasse, è evidente che il Forrester abbia sempre sfruttato Douglas per arrivare a Hope.

Arriva, intanto, il giorno del matrimonio di Thomas e Zoe. Quest’ultima appare raggiante e raggiunge l’altare convinta dei suoi sentimenti. Ma entrambi non sanno che Hope sta mettendo in atto un piano per smascherare Thomas. La Logan interrompe le nozze, arrivando vestita con un abito da sposa e mano per la mano con Douglas. I presenti restano sconvolti di fronte alla scena e Thomas appare abbastanza soddisfatto.

Infatti, il figlio di Ridge va incontro a Hope, mentre Zoe gli chiede di non lasciarla. Ma ormai lo stilista ha gettato la maschera, confessando a tutti che è Hope la donna che vuole sposare! A questo punto, la Logan ha raggiunto il suo obbiettivo, mostrando a tutti qual era realmente lo scopo di Thomas. Non solo, la figlia di Brooke gli assicura che porterà via con sé Douglas e che non starà mai insieme a lui.

Thomas tenta di giustificarsi, ma Zoe non gli lascia tempo e lo schiaffeggia in pieno volto. Anche Steffy zittisce il fratello di fronte alla situazione che si è creato. Suo malgrado, Ridge deve ammettere che suo figlio ha ingannato tutti.