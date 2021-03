Beautiful, Hope lascia Liam: la verità sul bacio esce fuori? Cosa fa Steffy

Le anticipazioni annunciano la rottura tra la Logan e lo Spencer, che non sanno ancora di essere caduti in una trappola di Thomas

Nelle prossime puntate di Beautiful in onda in Italia Hope lascia Liam, dopo averlo beccato insieme a Steffy. Il tutto accade quando la giovane Logan decide di accettare la proposta di matrimonio dello Spencer. Corre a casa della sua rivale, dove da poco si è sistemato Liam. Thomas scopre quanto sta per accadere e si mette subito in contatto con la sorella, a cui chiede di far cadere in una trappola lo Spencer. Scendendo nel dettaglio, il figlio di Ridge consiglia a Steffy di baciare Liam, così Hope li beccherà insieme. Cosa fa la giovane stilista? Ebbene, inaspettatamente, la Forrester accetta di prendere parte al piano del fratello, che appare sempre più folle.

Così, Hope becca Liam e Steffy mentre si baciano. La scena devasta, inevitabilmente, la Logan, che pensa subito alla rottura. Infatti, decide di interrompere la sua relazione con lo Spencer, a cui invita a fare le valigie. E mentre Brooke è impegnata nella sua guerra contro Quinn e Shauna, Hope caccia di casa Liam. Steffy è colpita dai forti sensi di colpa, tanto che cerca di rivelare la verità sul bacio alla coppia. Thomas, però, riesce sempre a bloccarla. Le anticipazioni di Beautiful segnalano che Liam ammette di aver ricambiato il bacio di Steffy. Così, la situazione con Hope si complica.

La Logan trova conforto tra le braccia di Thomas. In lacrime, la figlia di Brooke si lascia consolare dal Forrester, il cui piano sembra essere riuscito. Steffy tenta ancora di rivelare la verità sulla storia del bacio, ma il fratello continua a chiederle di mantenere segreta la verità. Ma ecco che, nelle prossime puntate, la giovane Forrester non riesce più a convivere con i sensi di colpa. Non vorrebbe mai avere al suo fianco Liam con l’inganno. Al contrario di suo fratello, Steffy ha intenzione di essere sincera.

Pertanto, si ritrova a confessare a Hope e Liam che Thomas l’ha convinta a inscenare il bacio, che ha portato alla loro rottura! Dunque, la verità esce fuori, ma non subito. Infatti, la Logan e lo Spencer restano lontani ancora per molto tempo prima di scoprire cosa è realmente accaduto. Il pubblico di Canale 5 potrà assistere al ritorno di fiamma tra Hope e Liam solo tra qualche settimana. Steffy tentenna, prima di confessare la verità, anche perché Thomas continua a starle col fiato sul collo.

Ancora una volta, il figlio di Ridge si ritrova a essere duramente accusato da Hope e Liam. Non è di certo la prima volta che elabora piani alle spalle della Logan.