Beautiful anticipazioni: ecco come Liam scopre la verità su Bill e Steffy

Anticipazioni Beautiful: quando e come Liam scopre la verità su Steffy e Bill

Ci siamo: Liam sta per scoprire la verità a Beautiful su Steffy e Bill. Nelle puntate italiane in onda su Canale 5 venerdì 28 settembre e sabato 29 settembre, il ragazzo viene a sapere della notte di passione tra la moglie e il padre. No, nessuna confessione spontanea da parte di Steffy: il tutto avviene in maniera casuale. Dopo aver saputo che è Liam il padre del bambino che aspetta, Steffy lascia il test di paternità nella sua borsa. E proprio lì che Liam lo trova, mentre fruga per rispondere al cellulare della donna. Appena nota il foglio Liam resta senza parole e chiede subito a Steffy delle spiegazioni a riguardo. Steffy non può più mentire e ammette la verità, anche se sottolinea che con Bill non c’è stato altro oltre quell’errore.

Liam lascia Steffy nonostante l’arrivo del bambino

Sconvolto da questa rivelazione, Liam Spencer lascia immediatamente Steffy Forrester. A nulla servono le suppliche della donna, che vuole crescere suo figlio insieme al marito. Nonostante il bambino in arrivo, Liam non vuole più stare con Steffy. E ovviamente litiga con Bill: i due, alla luce di quanto emerso, litigano di nuovo. Ma Bill peggiora la situazione: quando Liam lascia Steffy si reca a casa della ragazza e le chiede di sposarlo. “Cresceremo questo bambino insieme, anche se non è mio”, propone Bill a Steffy, che però non accetta la proposta di matrimonio.

Beautiful anticipazioni: Liam torna insieme a Hope

Liam intanto si riavvicina a Hope Logan, tornata in città dopo un lungo periodo trascorso a Milano. All’inizio la figlia di Brooke vuole stare alla larga da Liam e Steffy ma alla fine la passione per il giovane Spencer ha il sopravvento e i due finiscono per sposarsi.