Beautiful anticipazioni: Brooke gravemente malata? Ecco il segnale

Ultime anticipazioni americane di Beautiful: Brooke potrebbe essere gravemente malata! Questa sarebbe una svolta decisamente inquietante che potrebbe davvero avvenire nelle puntate che andranno in onda in queste settimane, in America. Tale ipotesi è nata durante l’episodio trasmesso lo scorso 19 settembre. In questo momento la trama americana vede al centro della scena lo storico triangolo amoroso Ridge-Brooke-Taylor. Il Forrester, dopo il ritorno della madre di Steffy e Thomas, è sempre più confuso su ciò che prova.

Beautiful anticipazioni americane: Brooke è malata? Il dettaglio non sfugge

Non appena scopre che dietro il bacio tra Brooke e Deacon c’è lo zampino di Sheila, Ridge decide di dare l’ennesima possibilità al suo matrimonio. Nonostante ciò, continua a essere tormentato dall’idea di avere un futuro con Taylor. Dietro le quinte stanno giocando un ruolo fondamentale Steffy e Thomas, i quali mettono in atto un subdolo piano che viene scoperto, ben presto, da Hope. È proprio durante una conversazione con quest’ultima che Brooke parla di un qualcosa che sta scatenando i fan in America.

Scendendo nel dettaglio, la Logan riceve una notifica sul suo cellulare mentre sta parlando con Hope dei suoi problemi sentimentali. Assicura alla figlia che non si tratta di un messaggio o di una chiamata di Ridge, bensì di un promemoria per un appuntamento dal suo medico. Inoltre, Brooke le spiega che dovrà eseguire dei controlli. A questo punto, i telespettatori americani hanno iniziato a chiedersi: questo promemoria ha un significato particolare?

Viene fatto notare che gli autori di B&B avrebbero potuto semplicemente far ricevere alla Logan un messaggio da sua sorella Katie o un promemoria su una scadenza di lavoro. Perché scegliere un promemoria del suo medico di fiducia? Questo potrebbe dare inizio a una svolta davvero inquietante. Infatti, potrebbe rappresentare un chiaro segnale che Brooke ha un problema medico che deve essere diagnosticato.

“Brooke potrebbe essere gravemente malata e non saperlo ancora”, si legge nelle ultime anticipazioni americane. Se ciò fosse vero, cambierebbero sicuramente le carte in tavola. Ridge potrebbe decidere di tornare con Taylor per poi fare un passo indietro dopo aver scoperto della malattia di Brooke nelle prossime puntate americane di Beautiful. Il Forrester non lascerebbe mai sua moglie sola ad affrontare un problema di salute serio.

Ovviamente, questa è un’ipotesi che sicuramente potrebbe trovare conferma, come potrebbe rivelarsi una falsa pista da seguire. Bisognerà ora capire se quel promemoria rappresenta davvero un punto di svolta per la trama della longeva soap opera americana.