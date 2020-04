Beautiful anticipazioni Beth: 5 persone scoprono la verità prima di Hope

Hope scopre la verità su Beth/Phoebe a Beautiful: prima di lei 5 persone restano in silenzio

Continua il dramma di Hope a Beautiful. La Logan crede che la figlia avuta da Liam sia morta ma in realtà è stata inconsapevolmente adottata da Steffy, che le ha dato il nome della gemella defunta Phoebe. La piccola Beth è stata rubata dal dottor Reese durante il parto, quando Hope ha avuto uno svenimento ed era completamente sola sull’isola di Catalina. Il medico ha venduto la neonata per ottenere soldi facili, in modo da poter sanare un grosso debito. Nel suo losco affare Reese, che è il padre della modella Zoe, è stato aiutato da Flo, che si è finta madre biologica di Beth/Phoebe ma ha poi scoperto di essere una Logan. Dopo un lungo periodo Hope e Liam scoprono la realtà dei fatti ma prima di loro altre 5 persone vengono a sapere del prezioso segreto e decidono di tacere. Scopri di chi si tratta su Gossipetv!

Shauna, la madre di Flo vuole confessare tutto a Quinn ma poi cambia idea

La prima a sapere della losca faccenda è Shauna, la madre di Flo. La donna è inorridita dal gesto della figlia e le consiglia di dire subito la verità a Hope per non rovinare il suo rapporto all’interno della famiglia Logan. Shauna prova a chiedere un consiglio alla sua vecchia amica Quinn ma poi cambia idea. Capisce che Hope e i suoi parenti non potrebbero mai perdonare Flo per questa orribile vicenda e così suggerisce alla figlia di restare in silenzio, certa che Hope e Liam avranno una famiglia in futuro. E senza dimenticare che la bambina sta crescendo bene grazie alle cure di Steffy, già madre di Kelly.

Xander scopre finalmente il segreto della fidanzata Zoe a Beautiful

Dopo Shauna è Xander a scoprire della situazione di Beth. Il cugino di Maya ne viene a conoscenza ascoltando per caso una conversazione tra Flo, Zoe e Shauna (che hanno stipulato un patto per non svelare mai a nessuno della sorte della figlia di Hope e Liam). Il ragazzo è sconvolto e valuta l’idea di dire tutto a Hope ma poi si tira indietro per il bene della fidanzata e vola a Londra.

Thomas usa il segreto di Beth per allontanare Liam e Hope

La terza persona a scoprire il segreto è Thomas, che origlia una conversazione a villa Forrester tra Shauna e Flo. Il figlio di Ridge e Taylor garantisce a Flo il suo silenzio. Lo stilista non ha alcun interesse a dire la verità: è ancora innamorato di Hope e riesce nell’intento di separarla da Liam.

Beautiful: Emma muore dopo aver scoperto la verità

Il segreto di Beth costa caro ad Emma Barber, la stagista di Hope nonché nipote di Justin, che muore in un incidente stradale. Dopo aver appreso tutto durante un fitting, Emma corre dalla Logan per dirle la verità ma viene tallonata da Thomas e la sua auto finisce in un burrone.

Il piccolo Douglas è l’ultimo a sapere la verità su Beth

Dopo la tragica morte di Emma, è Douglas a capire tutto ascoltando una conversazione tra Thomas e Flo. Il bambino lo rivela a Liam che, nel frattempo, ha cominciato ad indagare su Flo. È infine Liam a dire la verità prima a Hope e poi a Steffy mentre Reese e Flo finiscono in prigione.