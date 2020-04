Beautiful anticipazioni, Flo non dice la verità a Hope: la scelta di Shauna

Beautiful anticipazioni: Flo dice a Hope che Beth è sua figlia? No e Shauna complica la situazione

Si ingarbuglia sempre più la situazione di Flo Fulton a Beautiful. La giovane è rimasta a Los Angeles nonostante il consiglio dell’amico Reese di rientrare a Las Vegas. In California Flo ha scoperto chi è il padre biologico che non ha mai conosciuto: Storm Logan. Lo zio defunto di Hope, alla quale Flo ha tolto la figlia Beth con la complicità del dottor Buckingham. L’arrivo di Shauna, madre di Flo, complica ancora di più la faccenda. Casualmente la donna viene a sapere proprio dalle sorelle Logan dell’adozione della bambina e ne è sconvolta: non sapeva che la figlia fosse incinta e va su tutte le furie. Flo rivela poi la verità alla madre: le due sono pronte a dire tutto ad Hope e vogliono chiedere consiglio a Quinn, ma poi cambiano idea.

Flo e Shauna mantengono il segreto: il patto con Zoe a Beautiful

Durante la chiacchierata con Quinn Shauna non riesce ad ottenere un parere dall’amica. Per la Fulton quanto fatto dalla figlia è orribile e non c’è perdono che tenga. Così Shauna consiglia a Flo di restare in silenzio, certa che la piccola Beth/Phoebe stia crescendo in ottime mani grazie a Steffy. Successivamente mamma e figlia stringono un patto con Zoe: quello di non svelare mai la verità a Hope Logan. Dunque la figlia di Brooke continua ad essere all’oscuro di tutto: per un lungo periodo Hope si consola con Douglas, l’erede di Thomas e Caroline. Intanto Flo si avvicina sempre più all’ex fidanzato Wyatt, mandando così in crisi il rapporto tra Spencer e Sally Spectra.

Inizia il triangolo amoroso tra Flo, Wyatt e Sally Spectra

Flo resta a Los Angeles con la madre Shauna e il rapporto con Wyatt cresce sempre più. Tanto che il ragazzo va letteralmente in crisi: sente di provare qualcosa per l’ex compagna di liceo ma non può dimenticare Sally Spectra. Da qui parte un lungo tira e molla che va avanti ancora oggi nelle puntate americane di Beautiful.