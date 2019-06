Beautiful anticipazioni americane: Thomas uccide Emma? L’incidente

Anticipazioni americane Beautiful: Emma muore? Thomas le causa un incidente

Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano una triste notizia per Emma. La dolce ragazza finisce per essere una vittima di Thomas, il quale appare sempre più instabile. La prima a preoccuparsi di fronte al suo strano comportamento è Brooke. Più volte, la Logan si dice preoccupata del fatto che il giovane possa fare del male a sua figlia Hope. Quest’ultima annulla il suo matrimonio con Liam e dedica il suo tempo a Douglas, rimasto senza madre. Ricordiamo che Thomas torna a Los Angeles insieme al piccolo, dopo la morte di Caroline. Il Forrester fa il suo ritorno proprio in un periodo delicato per Hope e Liam, convinti che la loro bambina sia morta. In realtà, viene adottata inconsapevolmente da Steffy. A conoscere questa importantissima verità sono solo Zoe, Thomas, Florence e Xander. Ed ecco che anche Emma viene a conoscenza di questo enorme segreto e si mostra subito pronta a svelarlo a Hope. Pur di non perdere la Logan, il figlio di Ridge appare disposto a tutto, anche a uccidere.

Emma vuole rivelare a Hope la verità su sua figlia Beth: Thomas la ferma

Come vi abbiamo già anticipato, anche Emma viene a conoscenza della verità. Questo grande segreto la mette subito in pericolo, visto che Thomas non perde tempo a minacciarla. La giovane viene bloccata dal Forrester mentre sta cercando Hope, per raccontarle la verità. Nonostante ciò, riesce ad allontanarsi e a salire sulla sua auto per raggiungere la Logan. Ed ecco che Thomas la insegue con la sua macchina e la manda fuori strada. Spaventata, Emma perde il controllo e finisce fuori strada. Il veicolo precipita così da un burrone. Dopo ciò, il Forrester esce dalla sua auto e guarda la scena con in viso un sorrisetto soddisfatta. Nella macchina, Emma chiude gli occhi e sembra morire.

Thomas ferma Emma: il figlio di Ridge sempre più ossessionato da Hope

Sembra proprio che, nel corso della puntata in onda in America il 21 giugno, Emma sia morta. Non è stato ancora confermato, in quanto la puntata è terminata proprio con la giovane che cade dal burrone e subito dopo chiude gli occhi. Le anticipazioni, in questi giorni, segnalavano la morte di uno dei personaggi della soap. Pertanto, sembra proprio che Thomas uccida la povera Emma. Il Forrester è consapevole del fatto che Hope, in caso venisse a conoscenza della verità, potrebbe tornare insieme a Liam e questo lui non può permetterlo. Intanto, Brooke appare sempre più preoccupata per sua figlia.