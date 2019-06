Beautiful puntate America: Thomas sempre più folle, Brooke preoccupata

Anticipazioni americane Beautiful: Thomas sempre più ossessionato da Hope

Thomas appare sempre più folle, secondo le ultime anticipazioni americane di Beautiful. Il figlio di Ridge è ossessionato da Hope e il suo comportamento diventa, ogni giorno che passa, più particolare. A notare che qualcosa non va è Brooke, la quale è convinta che il ragazzo sia instabile. Il suo attaccamento alla figlia la preoccupa non poco, soprattutto in questi giorni. Il motivo? Hope ha ormai annullato il suo matrimonio con Liam, sebbene Brooke abbia cercato più volte di farla tornare sui suoi passi. La giovane Logan, convinta che sua figlia Beth sia morta durante il parto, vuole a tutti i costi essere una madre per Douglas. Dopo la perdita di sua madre Caroline, il figlio di Thomas sente il forte bisogno di avere al suo fianco una figura materna. Dopo l’annullamento, il giovane Forrester vede sempre più concreta la possibilità di stare insieme a Hope. La loro vicinanza preoccupa non poco Brooke, che ne parla con sua figlia. Intanto, Thomas commette un altro gesto inaspettato.

Beautiful, Brooke preoccupata: Thomas cancella una foto di Phoebe dal cellulare di Hope

Ricordiamo che Thomas conosce la verità sulla figlia di Hope e Liam, ma decide di mantenere il silenzio. Nel frattempo, lo Spencer torna a vivere insieme a Steffy, con cui vuole formare una famiglia insieme a Kelly e Phoebe. Ed ecco che improvvisamente, il figlio di Ridge decide di cancellare dal cellulare di Hope una foto di Phoebe inviata da Liam. Sembra proprio che il fratello di Steffy voglia allontanarla definitivamente dallo Spencer. Poco dopo, la giovane Logan si accorge che l’immagine è sparita e ne parla con sua madre. Proprio in questa circostanza, Brooke le fa presente tutte le sue preoccupazioni. La donna non crede alle buone intenzioni di Thomas, tanto che è convinta che dietro ci sia un piano ben studiato.

Thomas sempre più instabile: Brooke capisce che qualcosa non va

Brooke è sicura che Thomas stia addirittura manipolando Douglas per raggiungere Hope. La moglie di Ridge non ha tutti i torti, in quanto effettivamente il giovane Forrester appare fortemente instabile dopo il suo ritorno a Los Angeles. La sua ossessione nei confronti di Hope inizia a preoccupare Brooke, che sembra aver capito già qualcosa.