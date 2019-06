Anticipazioni americane Beautiful: la scelta di Thomas, il bacio con Hope

Beautiful anticipazioni americane: Thomas non confessa a Steffy la verità sulla figlia di Hope

Thomas prende una decisione importante, nel corso delle ultime puntate di Beautiful in onda in America. Secondo le ultime anticipazioni americane, il giovane Forrester decide di non rivelare a Steffy la verità sulla figlia di Hope. Sappiamo che il figlio di Ridge scopre che, in realtà, Beth non è morta durante il parto, ma è stata data in adozione a Steffy. Inconsapevolmente, la giovane Forrester adotta la figlia di Liam e Hope. A conoscere questo segreto sono appunto Thomas, Zoe, Florence e Xander. Il primo sembra pronto a rivelare alla sorella la verità sulla bambina che ha adottato, a cui ha dato il nome di Phoebe. Ma ecco che proprio quando si trova sul punto di confessare quanto scoperto da Florence, Thomas sceglie di mantenere il silenzio. Di fronte alla famiglia felice che Steffy ora sta creando con Liam, il giovane Forrester si blocca e decide di non rivelare la verità. La figlia di Ridge è perplessa di fronte al comportamento del fratello, che inizialmente afferma di essere a conoscenza di un importante segreto che la riguarda.

Thomas mantiene il segreto su Beth, Hope si consola con l’amore di Douglas

Thomas si reca a casa di Steffy e qui le confessa di essere a conoscenza di un importante segreto che riguarda sia lei che Hope. Quando scopre che Liam è tornato a vivere insieme alla sorella, decide di mantenere il silenzio. Una decisione che non è del tutto inaspettata, visto che Thomas è disposto a tutto pur di riconquistare il cuore di Hope. il giovane Forrester è consapevole del fatto che la Logan, una volta scoperta la verità su sua figlia Beth, potrebbe tornare tra le braccia di Liam. Non solo, Thomas è anche certo che finalmente Steffy potrà ora avere una serena famiglia con lo Spencer. Pertanto, il segreto è destinato a rimanere tale ancora per qualche tempo. Subito dopo, Thomas si reca da Hope, la quale riceve conforto da Douglas.

Thomas pronto a formare una famiglia con Hope e Douglas: scatta un nuovo bacio

Hope dimostra di voler superare il dolore per la perdita di Beth e per l’annullamento del matrimonio con Liam proprio stando a fianco di Douglas. Thomas le confessa di amarla ed è felice di poter formare una famiglia con lei. A questo punto, scatta nuovamente un bacio tra i due, che questa volta Hope non rifiuta.