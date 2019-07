Beautiful anticipazioni americane: Thomas droga Hope? Lei è in pericolo

Anticipazioni americane Beautiful: Thomas disposto a tutto pur di tenere con sé Hope

Le anticipazioni americane di Beautiful si fanno sempre più interessanti e ricche di colpi di scena. La storia riguardante la finta morte di Beth, figlia di Hope e Liam, sta generando non poca confusione all’interno della trama. Grande protagonista della scena è sicuramente Thomas, disposto a tutto pur di tenere con sé la Logan. Il giovane Forrester è a conoscenza del segreto riguardante Beth, adottata da Steffy, la quale non sa realmente cos’è accaduto durante il parto. Infatti, ricordiamo che la neonata viene rapita dal dottor Reese, padre di Zoe, e data in adozione per soldi alla Forrester. Quest’ultima, inconsapevole di quanto realmente successo, adotta la bambina dandole il nome di Phoebe. Convinta che sua figlia sia morta, Hope sceglie di elaborare il lutto formando una famiglia con Thomas e il piccolo Douglas. Pur di dare tutto l’amore possibile a quest’ultimo, la Logan decide di diventare la moglie del fratello di Steffy. Una scelta la sua che si rivela tutt’altro che positiva, visto che il figlio di Ridge appare sempre più instabile. Nelle prossime puntate, Thomas arriva a prendere una decisione pericolosa.

Beautiful: Hope ancora innamorata di Liam, Thomas non sta con le mani in mano

Dopo aver messo fine alla vita di Emma e dopo aver drogato Liam, ora Thomas pensa a far del male a Hope. Il loro viaggio di nozze si rivela un vero e proprio disastro. La giovane Logan non può non ammette di essere ancora innamorata di Liam, l’unico uomo che potrà mai amare. Per tale motivo, Hope non riesce a concedersi a Thomas. Notando il forte distacco con la sua neo moglie, il Forrester decide di passare al passaggio successivo. Il figlio di Ridge riceve, come regalo di nozze dal suo amico Vincent Walker, la droga che ha utilizzato con Liam. Le anticipazioni segnalano che Thomas arriverà a utilizzarla con Hope!

Hope in pericolo insieme a Thomas: il Forrester vuole drogarla

Thomas deve trovare il modo per riuscire a tenere con sé Hope, che dimostra di non essere per nulla innamorata di lui. Per tale motivo, il giovane Forrester deciderà di mandare in totale confusione la sua neo moglie, drogandola. Come già sospettano Liam e Brooke, Hope si trova in serio pericolo con Thomas, disposto davvero a tutto!