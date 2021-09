Beautiful anticipazioni americane, Steffy rischia la vita: terrificante minaccia

Nelle prossime puntate, che andranno in onda in America, per la figlia di Ridge si metterà male: Sheila dimostrerà ancora di essere pronta a tutto pur di ottenere ciò che vuole

Steffy sarà in grave pericolo nelle prossime puntate americane di Beautiful. Sheila Carter fa il suo ritorno a Los Angeles e, questa volta, minaccia di fare del male alla figlia di Ridge. Quest’ultima non è disposta, in alcun modo, a cedere. Non permetterà alla dark lady di entrare a far parte della sua nuova famiglia con John Finnegan, in quanto sa quanto lei sia pericolosa. Chi segue la soap opera da tempo conosce i crimini che in passato ha commesso Sheila, dunque può comprendere la furia di Steffy.

Si apre una vera e propria guerra per la giovane Forrester, pronta a tutto pur di tenere Finn e il loro bambino Hayes lontani dalle grinfie della Carter. Ma questo per lei potrebbe essere complicato. Nelle puntate che sono già andate in onda in America, Steffy fa un piccolo viaggio di lavoro con Hope. Torna a casa prima del previsto e si ritrova di fronte a una scena sconvolgente: Sheila sta tenendo in braccio Hayes e si trova insieme a Finn e al padre Jack Finnegan.

Scopre così che il suo neo marito non sta mantenendo la promessa e inizia una vera e propria crisi tra loro. E mentre si pensa che Brooke entrerà in gioco per lottare a fianco a Steffy, ecco che le ultime anticipazioni di Beautiful segnalano che Sheila è pronta a metterla fuori gioco. Secondo quanto si legge su SoapDirt, la Carter vorrà sparare la giovane stilista.

Questo per lei potrebbe essere un colpo mal riuscito. Infatti, in questo modo, Finn capirà il motivo per cui sua moglie è così preoccupata. Addirittura il medico potrebbe vedere la sua madre biologica in azione. Non sarà solo sconvolto, ma anche preoccupato per la loro famiglia. In ospedale, dove Sheila viene ricoverata, avviene un nuovo scontro.

I medici fanno sapere a Finn e Steffy che le analisi della Carter sono nella norma, sebbene abbia avuto un mancamento. La Forrester, a questo punto, fa notare al marito che non ha torto e che Sheila sta fingendo di stare male per tenerlo al suo fianco.

In questa occasione, la Carter chiede a Steffy una possibilità, per mostrarle che non intende far del male a nessuno. Le fa presente che il suo unico scopo è quello di conoscere suo figlio e suo nipote.

Ma la figlia di Ridge non accetta e lascia, con Finn, l’ospedale. Sembra che il dottore non voglia più avere a che fare con Sheila, non sa però che quest’ultima è disposta a tutto.

Nella sua stanza Sheila si lamenta del comportamento di Steffy e Finn, in quanto si sente trattata come fosse spazzatura. Sicura che farà parte di questa famiglia a ogni costo, inveisce: “E faresti meglio a non cercare di fermarmi, Steffy, o pagherai. Pagherai caro!“.

Nulla di inaspettato, soprattutto per i telespettatori che conoscono bene la Carter. Ora bisognerà attendere per scoprire come proseguirà questa guerra tra Sheila e Steffy.