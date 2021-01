Beautiful anticipazioni americane: Steffy incinta per la seconda volta

A Beautiful i colpi di scena sono sempre presenti. Ed ecco che le puntate americane anticipano un grosso e lieto evento in casa Forrester. Una bella notizia se non fosse che è il risultato di uno dei tanti tradimenti che si succedono nella soap opera da quando è andata in onda per la prima volta.

Stavolta tocca a Steffy e Liam. Dopo la risoluzione del triangolo amoroso tra Wyatt, Flo e Sally, eccone arrivare un altro che coinvolge proprio la figlia di Ridge e il marito di Hope. Quest’ultimo ha un’altra grana da risolvere: l’ipotetica liaison tra la moglie e Thomas. Infatti, lo Spencer è convito che tra i due ci sia qualcosa e crede di aver visto un bacio tra loro.

Crede proprio perché in realtà sarà tutta un’illusione. O meglio, un equivoco. Le effusioni che Liam pensa di aver colto sono state fatte da Thomas alla bambola che ha le sembianze di Hope. La figlia di Brooke dunque non ha mai tradito lo Spencer. Liam quindi si ritrova ad essere l’unico traditore. Ebbene sì, perché i suoi dubbi, qualche tempo prima, lo avevano portato a dirigersi a casa di Steffy. La mamma di Kelly aveva ascoltato prontamente le remore di Liam, che rimane sempre il suo tallone d’Achille pur essendo innamorata di Finn. E lì era successo l’incredibile. I due si erano abbandonati ad una bollente notte di passione.

Avuta dunque la certezza della fedeltà di Hope, il tradimento di Liam non può trovare giustificazione. Purtroppo però per i due le cose si complicano. Dopo aver cercato in tutti i modi di nascondere il misfatto, con le rimostranze, i dubbi e gli alti e bassi di entrambi, capiterà ciò che non sarebbe dovuto accadere e che sicuramente metterà a dura prova il rapporto di Steffy e Finn e Liam e Hope. La figlia di Ridge Forrester infatti scoprirà di essere incinta per la seconda volta. La ragazza, alla fine, riuscirà a coronare il suo sogno: quello di dare una sorellina a Kelly.

L’unica complicazione rimane sapere chi è il padre: Liam o Finn? Steffy e lo Spencer dovranno affrontare una delle prove più difficili fino ad ora, rischiando anche di perdere l’amore dei loro partner. Tuttavia, nulla potrà spegnere la gioia di Steffy per l’arrivo di una nuova vita, tanto desiderata.