Beautiful anticipazioni: cosa succede tra Thomas e Hope dopo il coma

Il 2020 di Beautiful è caratterizzato dalla tormentata storia d’amore tra Liam e Hope che tornano ad avere a che fare con un risanato Thomas Forrester. Il ragazzo, che nelle puntate andate in onda fino a pochi giorni fa si è distinto per la sua incontrollabile ossessione per la figlia di Brooke, torna a essere protagonista del triangolo amoroso. In seguito all’incidente della scogliera, che ha quasi distrutto il matrimonio tra Brooke e Ridge, lo stilista deve affrontare un lungo confronto col padre.

Ridge si impegna a scagionare il figlio dal presunto omicidio della stagista Emma Barber, nipote di Justin. Le pressioni di Bill Spencer e le ricerche per trovare la prova schiacciante della colpevolezza di Forrester Junior, a nulla hanno valore perché Thomas ha cancellato ogni suo spostamento rintracciabile da Gps.

Altro tema caldo è il rapporto tra Thomas e Douglas. Hope decide che la sicurezza del piccolo esula la vicinanza del padre naturale, perciò chiede al giovane l’affidamento del bambino. Thomas inizialmente cerca di ricattare Hope e convincerla a dargli un’altra possibilità, proprio per il bene di Douglas che sogna una famiglia unita, ma la ragazza non cede tanto da presentargli i documenti per l’affidamento congiunto.

Una volta firmati i documenti, Thomas cerca un momento di intimità con Hope, che oppone resistenza tanto da spingerlo giù da una passerella. Al di sotto, una tinozza d’acido ingoia il corpo di Thomas. La Logan si precipita a recuperare il ragazzo senza però successo. Thomas dunque muore?

In realtà, la tinozza era solo piena d’acqua calda. E così Thomas riappare di nuovo davanti agli occhi di una Hope sconvolta e provata del nuovo inganno. A seguito di tutto ciò, Thomas decide di allontanarsi momentaneamente da Los Angeles per risanare mente e spirito.

Break quindi per Matthew Atkinson, attore che interpreta Thomas, nell’amata soap ma non si tratta di un’assenza prolungata. Il figlio di Ridge e Taylor cerca nuovi metodi per riconquistare Hope, di cui è davvero ossessionato. Quando torna in scena Thomas ringrazia l’ex moglie per le attenzioni rivolte al piccolo Douglas e mostra di nuovo segni di squilibrio.

Nelle attuali puntate americane di Beautiful Thomas riprende a lavorare alla Forrester Creations e cerca di far capire a Hope che è cambiato. Ma in realtà non è così…Dopo aver sbattuto la testa sulla scrivania, Thomas trova un manichino simile a Hope in azienda e lo porta nel suo appartamento. Qui comincia ad amoreggiare proprio con la bambola, attirando l’attenzione di Liam, del tutto incredulo.