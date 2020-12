Beautiful anticipazioni americane: Flo e Wyatt tornano insieme

Ritorno di fiamma tra Flo e Wyatt a Beautiful. Nelle attuali puntate americane della soap opera i due sono ufficialmente tornati insieme. In Italia, complice il divario che si è creato tra l’Italia e gli Stati Uniti, tocca attendere il 2021. Già da gennaio, però, possiamo assistere al riavvicinamento tra i due. Riavvicinamento reso possibile dal trapianto di rene al quale si è sottoposta Flo per salvare zia Katie.

Shauna Fulton aveva dunque ragione: con quel gesto Flo è riuscita a tornare nelle grazie di alcuni componenti della famiglia Logan e Spencer. Katie, Donna e Bill perdonano di fatto Flo mentre Wyatt, assai colpito da un gesto così grande, capisce di non aver mai smesso di amre l’ex compagna di liceo nonostante la proposta di matrimonio fatta qualche settimana prima a Sally Spectra.

Una volta fuori dall’ospedale Flo dichiara il suo amore a Wyatt. Quest’ultimo a sua volta capisce di amare ancora la Fulton e molla su due piedi Sally. Flo e Wyatt tornano dunque ufficialmente insieme. Ovviamente il tutto avviene tra drammi e segreti perché la Spectra non ha alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire l’erede Spencer.

Nelle puntate italiane di Beautiful in onda nel 2021 è protagonista il triangolo composto da Flo, Wyatt e Sally. Un triangolo pieno di insidie, nel quale più volte si intromette Quinn Fuller, che si schiera dalla parte della Fulton. Sally arriva addirittura a fingersi gravemente malata pur di riavere Wyatt.

Quando Flo scopre della malattia di Sally chiede a Wyatt di interrompere momentaneamente la loro relazione per aiutare la Spectra. Wyatt accetta la proposta di Flo e torna tra le braccia di Sally per trascorrere insieme i presunti ultimi giorni di vita della stilista.

In un secondo momento Flo scopre la verità spulciando nel computer della dottoressa di Sally, Penny Escobar. La Fulton viene colpita in testa da un candelabro. Flo viene così rapita e trattenuta nell’appartamento della dottoressa, dove scopre tutti i dettagli del losco affare. Grazie ad uno stratagemma Flo riesce ad entrare in contatto con Wyatt, che salva la Fulton.

Ad oggi ad avere la meglio è quindi Flo: nelle puntate americane di Beautiful dopo un lungo tira e molla Wyatt ha scelto la Fulton. Sally Spectra, invece, ha lasciato Los Angeles per dimenticare quanto accaduto con il suo ex fidanzato.

I produttori di The Bold and Beautiful hanno inserito il personaggio di Sally – interpretato magistralmente da Courtney Hope – nella soap Febbre d’amore, che non va più in onda in Italia.