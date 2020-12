Beautiful anticipazioni: chi perdona Flo dopo il trapianto di rene

By

Svolta nelle puntate italiane per la figlia di Storm che ha salvato la vita alla zia Katie Logan

Grande sacrificio per Flo a Beautiful. Dopo aver aiutato il dottor Reese Buckingham a vendere Beth, la figlia di Hope e Liam, la Fulton si è riscattata. Dietro consiglio della madre Shauna ha deciso di donare il suo rene a Katie, sorella del padre mai conosciuto Storm. Un gesto d’estremo amore che ha riportato Flo nelle grazie della famiglia Logan e Spencer. Ma, attenzione, non tutti sono disposti a perdonare Flo…

Brooke e Hope Logan, ad esempio, non cambiano idea sulla Fulton. La moglie di Ridge Forrester non riesce proprio a dimenticare quanto fatto da Flo ai danni di Hope, Liam e Steffy. Inoltre la situazione che si è venuta a creare tra Shauna e Ridge ha fatto infuriare ancora di più Brooke. Quest’ultima, insieme a Hope, ringrazia Flo per aver aiutato Katie ma si tiene alla larga dalla ragazza.

Nelle attuali puntate americane di Beautiful Hope e Brooke non hanno ancora ricucito un rapporto con Flo. Pure Steffy e Liam mantengono le distanze dalla barista del Bikini Bar. Atteggiamento diverso da parte di Katie e Donna, che perdonano definitivamente la nipote ritrovata. Anche Bill ed Eric cominciano a guardare la giovane con occhi diversi.

Il perdono più grande arriva però da Wyatt Spencer, ex fiamma di Flo. Il figlio di Bill e Quinn è davvero colpito dal gesto di Flo e capisce di amarla ancora nonostante la proposta di matrimonio a Sally Spectra. Dopo il trapianto di rene Flo e Wyatt si incontrano alla Spencer Pubblications e il ragazzo non può più mentire a se stesso.

Flo e Wyatt si scambiano promesse d’amore importanti e Spencer chiude il suo rapporto con Sally Spectra (che però non si arrende del tutto). Il ritorno di fiamma viene visto di buon occhio da Quinn, che non ha mai apprezzato particolarmente la stilista dalla fulva chioma.

Non solo: la designer di gioielli aiuta l’amica Shauna a conquistare una volta per tutte Ridge, che sta vivendo una forte crisi con Brooke. Si intromette anche Thomas Forrester, sempre più desideroso di vendicarsi della sua “matrigna”. Il creativo cerca prima il consenso di Shauna e poi coinvolge nei suoi loschi piani Zoe Buckingham, la figlia di Reese.

Thomas è furioso con Brooke e Hope che vogliono tenerlo lontano dal figlio Douglas. Dopo aver appurato che il padre è una minaccia per il bambino la moglie di Liam si dà da fare per adottare l’unico erede di Caroline Spencer.