Beautiful anticipazioni americane, scelta improvvisa di Hope: l’inganno

Anticipazioni americane Beautiful: Hope prende una scelta improvvisa, ma non sa che Thomas la sta ingannando

Nelle prossime puntate di Beautiful, in onda la prossima settimana in America, Hope fa una scelta improvvisa. La giovane Logan, ingannata da Thomas, decide di affrettare i tempi e di svolgere il loro matrimonio. Scendendo nel dettaglio, il tutto accade quando il Forrester sfrutta nuovamente suo figlio Douglas per ottenere i suoi scopi. Vi anticipiamo che ci riesce anche questa volta! Thomas, attraverso un proiettore, fa apparire un fantasma sul muro di fronte al letto del bambino. Quest’ultimo spaventato inizia a urlare. Hope corre subito in suo soccorso, inconsapevole del fatto che sia stato il suo futuro marito a provocare lo spavento. A questo punto, la Logan comprende che Douglas ha urgente bisogno di avere al suo fianco una vera famiglia e solo sposando Thomas potrà permettergli di vivere questo sogno. Dopo la morte di Caroline, Hope è convinta che il piccolo abbia bisogno di una figura materna che lo protegga e che gli dia affetto. Ed ecco che la Logan rivela a Thomas di voler affrettare i tempi.

Hope vuole subito sposare Thomas: lui deve assolutamente affrettare i tempi

Hope fa una scelta davvero improvvisa, quando comunica di voler convolare subito a nozze con Thomas. Quest’ultimo non può assolutamente attendere, in quanto teme di perdere per sempre la Logan. Sono troppe le persone che potrebbero ostacolarlo, tra questi anche Xander. Il giovane Avant è sempre più sicuro che la morte di Emma sia stata causata proprio da Thomas. Oltre ciò, ricordiamo che il segreto su Beth potrebbe allontanarlo da Hope. Insieme a Liam, la Logan è convinta che la sua bambina sia morta durante il parto. Solo Flo, Xander, Zoe e Thomas sanno che, in realtà, la neonata è stata adottata inconsapevolmente da Steffy.

Hope e Thomas si sposano: Xander, Brooke e Liam contro il loro matrimonio

Prima che il segreto venga a galla, Thomas deve sposare Hope. Non può permettere a nessuno di rovinare i suoi piani. Nel frattempo, Brooke e Liam si schierano contro il giovane Forrester. I due si rendono conto che il figlio di Ridge è completamente instabile e pronto a tutto pur di stare insieme a Hope. Ma ormai sembra troppo tardi, in quanto la Logan ha ormai deciso di convolare subito a nozze con Thomas.