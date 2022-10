Beautiful anticipazioni americane: inatteso ritorno di un Logan!

Le ultime anticipazioni americane di Beautiful annunciano il ritorno di un altro storico personaggio, che ha a che fare con la famiglia Logan. Ebbene chi segue la soap da qualche anno avrà modo di conoscere il padre di Brooke, Katie e Donna! Chi, invece, segue da sempre le vicende dei Forrester sa già di chi si tratta. People ha annunciato nelle scorse ore l’arrivo di Stephen Logan nella trama della longeva soap opera americana. Il suo interprete, l’attore Patrick Duffy, è appena tornato sul set per girare alcune scene.

Il patriarca della famiglia Logan è stato interpretato dal 2006 al 2011 proprio da Duffy. E ci penserà sempre lui a interpretare il papà delle sorelle Brooke, Donna e Katie. Quando avverrà il suo ritorno? Il giorno del Ringraziamento. Si tratta di una festività in cui solitamente i protagonisti si riuniscono, ma se ci sarà un Logan in più seduto al tavolo sicuramente non mancheranno i colpi di scena! Le anticipazioni americane di B&B rivelano che Stephen sarà coinvolto in alcuni momenti tesi.

Il compito del patriarca della famiglia Logan potrebbe essere, però, quello di far tornare la pace. Infatti, Stephen potrebbe ricordare a tutti ciò che è davvero importante, nelle prossime puntate americane di Beautiful. I fan della soap opera sono felici di riaccogliere il signor Logan, che porterà con sé un ospite speciale. Infatti, le anticipazioni annunciano l’arrivo della fidanzata di Stephen, che sarà interpretata da Linda Purl.

Brooke, Katie e Donna approveranno la donna come nuova compagna di vita del loro papà? Sarà proprio il suo arrivo ad aumentare i drammi familiari nella trama? Non resta che attendere per scoprirlo.

Beautiful anticipazioni americane: novità su Brooke, Katie e Donna

Cosa sta accadendo alle Logan nelle puntate che stanno attualmente andando in onda in America? Di tutto! Ridge lascia Brooke per tornare al fianco di Taylor, dopo un subdolo piano messo in atto da Thomas. Invece, Donna sta vivendo serenamente il suo ritorno di fiamma con Eric. E, intanto, Katie è sempre più indecisa sul da farsi.

La più piccola delle sorelle Logan si riavvicina a Carter, sebbene Bill cerchi ancora di riconquistarla. Dopo l’uscita di scena di Quinn – l’attrice Rena Sofer ha deciso di dire addio al set della soap opera americana – l’avvocato trova conforto proprio tra le braccia di Katie.

Bisognerà fare attenzione a ciò che farà Brooke nelle prossime puntate. Infatti, Bill sta tentando di consolarla dopo l’addio di Ridge e anche Liam lo sta facendo! Non solo, Deacon chiede alla Logan di diventare sua moglie ricevendo un bel ‘no’ come risposta.