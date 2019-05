Beautiful anticipazioni americane: l’inaspettata richiesta di Hope a Steffy

Anticipazioni americane Beautiful: Steffy torna a Los Angeles e trova una situazione inaspettata

Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano il ritorno di Steffy a Los Angeles. Ricordiamo che la giovane Forrester si trasferisce per qualche tempo a Parigi con le sue bambine Kelly e Phoebe, al fine di dare la possibilità a Hope e Liam di ricostruire il loro matrimonio. Infatti, i due non vivono una situazione facile, a causa di quanto accaduto durante il parto della Logan. Scendendo nel dettaglio, quest’ultima è convinta che sua figlia morta dopo essere venuta al mondo. In realtà la piccola viene rapita dal dottor Reese, il quale deve saldare alcuni debiti. Il medico riesce a trovare il denaro necessario proprio dando in adozione Beth, che finisce tra le braccia di Steffy. La giovane Forrester adotta la bambina, non conoscendo ovviamente la verità. Ed ecco che quando torna a Los Angeles si ritrova di fronte a una situazione davvero inaspettata: Hope vuole mettere fine al suo matrimonio con Liam. La figlia di Brooke vuole stare vicina a Douglas e dare la possibilità a suo marito di avere una vera famiglia con Steffy. Proprio per tale motivo, decide di chiedere alla sua vecchia rivale di farle un favore.

Hope fa una richiesta inaspettata a Steffy: la Logan sceglie di allontanarsi da Liam

Hope sente il bisogno di stare vicino a Douglas, dandogli tutto il conforto possibile. Il bambino soffre dopo la morte di sua madre Caroline e la Logan si ritrova a superare il suo dolore proprio standogli vicino. Ma per riuscire a svolgere un ruolo importante nella vita di Douglas non può restare con Liam. Infatti, si stanno creando delle dinamiche davvero inaspettate. Thomas approfitta della fragilità di Hope per riconquistare il suo cuore. Lo Spencer, avendo chiara la situazione, non accetta di vedere sua moglie trascorrere troppo tempo con Thomas. Ed ecco che al ritorno di Steffy, Hope corre subito alla casa sulla scogliera. Qui la Logan fa una richiesta inaspettata alla sua ex rivale.

Hope chiede a Steffy di tornare insieme a Liam

Steffy riceve una strana proposta da Hope. Quest’ultima non vede l’ora di rivedere Phoebe, che in realtà è sua figlia. La tiene tra le braccia e la Forrester avverte subito che tra loro c’è una connessione molto forte. A questo punto, la Logan chiede alla sua rivale di stare vicino a Liam e di riaccoglierlo a casa sua. Secondo Hope loro dovrebbero formare una famiglia e tornare quindi a essere anche una coppia. Steffy è a conoscenza della forte crisi che c’è tra Liam e Hope, ma non si aspetta di ritrovarsi di fronte a una situazione così drastica. La Forrester invita la Logan a pensarci bene e a riflettere sulla sua scelta. Nessuno si aspettava che Hope sarebbe arrivata a questo punto, visto quanto ha lottato per costruire una vita insieme a Liam!