Beautiful anticipazioni americane: Quinn e Carter scoperti, cosa accadrà

Chi ha seguito ultimamente le anticipazioni americane di Beautiful sa che Quinn e Carter diventano amanti. La designer di gioielli si lascia andare alla passione con l’avvocato dei Forrester, tradendo così Eric. La verità sul tradimento viene tenuta ben nascosta dai due diretti interessati, grazie anche all’aiuto di Shauna. A Los Angeles, però, i segreti non durano a lungo! È Paris Buckingham, sorella di Zoe, a scoprire cosa sta accadendo tra Quinn e Carter. Ora entrambi rischiano davvero grosso!

I Quarter, così li chiamano già i telespettatori americani, si avvicinano in modo inaspettato. Quinn instaura un rapporto di amicizia e complicità con Zoe, tanto che inizialmente vorrebbe aiutarla a riconquistare Carter. Pertanto, la Fuller spesso si ritrova a parlare con l’avvocato per spingerlo di nuovo tra le braccia della Buckingham. La madre di Wyatt, durante queste conversazioni, dà vita a dei sfoghi. Scendendo nel dettaglio, fa sapere a Carter che ha dei problemi di intimità con Eric.

Ed ecco che tra loro scoppia la passione! Sin da subito, si rendono conto di aver commesso un errore. Quinn rischia di perdere per sempre Eric e stessa cosa potrebbe accadere a Carter. I Forrester hanno sempre riposto la loro fiducia all’affezionato avvocato. Proprio per questo motivo, sia Eric che Ridge potrebbero non reagire bene con lui quando il segreto uscirà fuori. Le anticipazioni americane di Beautiful segnalano che avvengono altri incontri tra i Quarter e Zoe si avvicina alla verità.

La Buckingham si presenta a casa dell’avvocato e qui capisce che quest’ultimo sta già vedendo un’altra donna. Delusa dal fatto che lui sia riuscito ad avvicinarsi a un’altra donna, Zoe scappa via in lacrime. Ma poco dopo ricorda di aver visto la giacca di Quinn nella stanza da letto di Carter. In questo caso, entra in gioco Shauna. Ebbene la Fulton salva in extremis l’amica affermando di essere lei la donna con cui l’avvocato ha trascorso una notte di passione.

La verità, però, è destinata a uscire fuori. Paris, personaggio che il pubblico italiano conoscerà tra qualche mese, ascolta di nascosto una conversazione di Quinn e Shauna. Quest’ultima rivela all’amica di non sentirsi più disposta a portare avanti la loro menzogna, anche perché si ritrova costretta a mentire a sua figlia Florence. La Fulton fa notare a Quinn che tutto questo non aiuta la sua reputazione nel grande mondo della moda di Los Angeles.

La madre di Wyatt, però, la implora a continuare con il loro stratagemma. E proprio mentre hanno questa discussione alla Forrester Creations, Paris sta ascoltando dietro la porta. Ora sa che Quinn e Carter hanno tradito Eric e Zoe. Ma cosa farà la Buckingham più piccola? Innanzitutto le anticipazioni svelano che affronterà Shauna con rabbia.

Paris non sopporta le bugie e vuole soprattutto proteggere sua sorella. Pertanto, i telespettatori la immaginano mentre corre da Zoe a raccontarle ogni cosa. Ma questo potrebbe non avvenire, in quanto troppo scontato. Shauna e Quinn potrebbero convincere Paris a mantenere il silenzio, così da permettere a Zoe di avere il futuro che desidera con Carter.

Questo effettivamente potrebbe portare Paris a pensarci bene. Un dettaglio che, però, non dovrà trascurare è che sua sorella resterà insieme a una persona che le ha mentito. Non resta che attendere per scoprire quale sarà la mossa di Paris. Intanto, si parla dell’uscita di scena di Zoe, che a breve dovrebbe lasciare Los Angeles.

Dunque, Paris potrebbe non riuscire a mantenere questo segreto con sua sorella. In questo caso, Quinn e Carter se la vedrebbero brutta!