Beautiful anticipazioni americane: Liam torna da Steffy? La confessione

Anticipazioni americane Beautiful, Liam e Steffy: possibile un ritorno di fiamma

Nel corso delle ultime puntate di Beautiful in onda in America vedono Liam e Hope in crisi. Dopo la perdita della loro bambina, durante il parto, la situazione tra loro è decisamente cambiata. La giovane Logan è convinta che sua figlia sia morta, ma in realtà è stata rapita dal dottor Reese e poi data in adozione a Steffy. Neanche quest’ultima sa la verità e sta crescendo la piccola Phoebe sicura che sia figlia di Florence. Nel frattempo, mentre la giovane Forrester si trova a Parigi con Kelly e Phoebe, a Los Angeles fa il suo ritorno Thomas, con il piccolo Douglas. Dopo la morte di Caroline, il bambino sente il bisogno di avere una figura materna e a svolgere questo ruolo ci pensa proprio Hope. Thomas approfitta della situazione per riconquistare il cuore della bella Logan. Non appena Wyatt scopre il piano del figlio di Ridge mette al corrente Liam, il quale va a trovare Steffy e le due bambine a Parigi. Il giovane Spencer torna subito a Los Angeles e si ritrova di fronte a una situazione inaspettata.

Liam sente la mancanza di Steffy: il suo matrimonio con Hope è in crisi

Thomas appare completamente ossessionato da Hope e Wyatt mette in guardia Liam. A questo punto, il figlio di Quinn chiede al fratello se sarebbe disposto a tornare insieme a Steffy. Liam non sa cosa rispondere ed ecco che fa una rivelazione inaspettata. Il giovane Spencer confessa al fratello che effettivamente sente la mancanza di Kelly e Phoebe, ma anche quella di Steffy. A Liam manca fortemente lo spirito ribelle della Forrester. Dunque, presto, potrebbe accadere un ritorno di fiamma tra Liam e Steffy. Wyatt sa che la figlia di Ridge vorrebbe che le sue bambine crescessero insieme al loro papà, come una vera famiglia. Non solo, il giovane è anche consapevole del fatto che Hope vuole il meglio per tutti, in particolare per Douglas.

Liam e Steffy tornano insieme? Hope sempre più vicina a Thomas

Ci sarà un ritorno di fiamma tra Liam e Steffy? Hope tornerà insieme a Thomas? Sicuramente le ultime dichiarazioni dello Spencer fanno pensare che questo scenario sia già possibile. Ricordiamo che il suo matrimonio con la Logan sta subendo un crollo devastante e che Steffy sta per tornare definitivamente a Los Angeles!