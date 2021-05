Beautiful anticipazioni americane, Liam svela finalmente il segreto a Hope

Nel corso delle prossime puntate che andranno in onda in America, lo Spencer non riuscirà più a tenere il silenzio e svelerà alla Logan ogni dettaglio su quella tragica notte

Le ultime anticipazioni americane di Beautiful annunciano che finalmente Liam rivelerà la verità su quanto accaduto a Vinny Walker. Il giovane Spencer non riuscirà più a mantenere questo segreto e si aprirà con Hope, lasciandola senza parole! Secondo quanto riporta CelebdirtyLaundry, la Logan resterà sconvolta quanto verrà a conoscenza di quanto accaduto quella tragica notte. Liam non ce la farà più e così deciderà di rivelare ogni cosa, sperando che sua moglie possa trovare un modo per capire. Scendendo nel dettaglio, lo Spencer farà sapere a Hope come Vinny è morto, confessando di averlo colpito accidentalmente con l’auto di suo padre Bill.

Va segnalato che le indiscrezioni americane hanno già anticipato che, in realtà, Vinny non muore a causa di questo incidente. Pare che il ragazzo abbia un’accesa discussione con un altro personaggio della soap e che finisca sul ciglio della strada già in fin di vita. Bill, però, è convinto che suo figlio sia il colpevole di questa tragica morte e così mette in atto un piano per nascondere tutte le prove. Il capo della Spencer Publications crede che Liam potrebbe essere accusato di omicidio volontario dalla polizia, visto quanto accaduto in passato con il test di paternità eseguito da Steffy e manipolato da Vinny.

Bill costringe Liam a mantenere questo enorme segreto. Ma il giovane Spencer ammette più volte di non riuscire a vivere con questo senso di colpa. E sembra proprio che, nelle puntate americane di Beautiful in onda prossima settimana, rivelerà ogni cosa a Hope, dopo la notte di passione. Le anticipazioni segnalano che entrerà proprio nei dettagli, facendole sapere del suo svenimento e dell’insabbiamento delle prove. Come reagirà Hope di fronte a questa verità sconvolgente? Ovviamente il racconto riuscirà a destabilizzarla e questo è inevitabile. Ma sembra che la Logan rassicurerà Liam.

Pare che Hope non sarà d’accordo con la copertura messa in atto da Bill. Nonostante ciò, non riuscirà a vedere il suo amato come una persona crudele o malvagia. Pertanto, tenterà di rassicurarlo, facendogli notare che è una brava persona, sebbene in questo caso abbia mostrato scarsa capacità di giudizio e debolezza. Ora che avrà coinvolto Hope, Liam non vorrà che lei diventi una complice di questo insabbiamento.

Entrambi saranno d’accordo sulla prossima mossa: lui dovrà recarsi dalla polizia e raccontare la sua verità. Ma dovranno fare attenzione a Bill, che non prenderà affatto bene questa decisione! Il capo della Spencer Publications potrebbe mettersi nuovamente in mezzo e ostacolare la scelta di Liam e Hope.