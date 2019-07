Beautiful anticipazioni americane, Liam e Steffy insieme: notte di passione

Anticipazioni americane Beautiful, Liam torna con Steffy: una notte di passione

Ebbene sì, Liam e Steffy trascorrono una notte di passione, secondo quanto si legge nelle ultime anticipazioni americane di Beautiful. Sembra proprio che la coppia, tanto amata dal pubblico, sia tornata a essere tale. Ma il tutto non procede come dovrebbe, visto che Liam avverte dei forti sensi di colpa nei confronti di Hope. Il giovane Spencer, ricordiamo, torna a vivere insieme a Steffy e alle loro due bambine, Kelly e Phoebe. Il tutto accade dopo l’annullamento del matrimonio con la Logan. Proprio quest’ultima decide di mettere fine al suo rapporto con Liam, convinta che debba stare insieme al piccolo Douglas e Thomas. La figlia di Brooke si sente responsabile del bambino, che da poco ha perso sua madre Caroline. Sicura che debba svolgere per lui un ruolo materno, Hope si dedica completamente a questa nuova vita, che la vede insieme a Thomas. Inoltre, con l’annullamento del matrimonio dà la possibilità a Liam di avere una famiglia con Steffy e le loro due bambine. Ma la notte di passione trascorsa dai due dipende dall’intromissione di Thomas.

Liam passa una notte di passione con Steffy, ma si sente in colpa: Thomas porta avanti il suo piano

Un Thomas instabile e disposto a tutto è quello che ci ritroveremo nel corso delle prossime puntate. Il giovane Forrester, dopo aver provocato la morte della povera Emma, decide di continuare il suo folle piano per restare con Hope. Durante la festa organizzata da Steffy, Thomas inserisce della droga nella bevanda di Liam. Dopo che tutti gli ospiti hanno lasciato la loro casa, lo Spencer si lascia andare alla passione con Steffy. I due trascorrono una notte d’amore, ma al suo risveglio Liam non è poi così felice. Mentre la figlia di Ridge si mostra entusiasta, lo Spencer appare fortemente provato.

Liam chiede scusa a Hope: la Logan continua a esortarlo a stare insieme a Steffy

Liam non sa cosa l’abbia realmente portato a vivere questa notte di passione con Steffy, a pochi giorni di distanza dall’annullamento del matrimonio con Hope. Il giovane Spencer è convinto di aver bevuto un po’ troppo durante la festa. In realtà, è stato drogato da Thomas. Subito dopo, Liam decide di mettere al corrente la sua ex moglie su quanto accaduto. La Logan cerca di non mostrare la sua tristezza e rivela comunque allo Spencer di essere felice per lui. Hope è sicura che Liam non debba sentirsi in colpa, in quanto ora si trova insieme alla famiglia sua e di Steffy.