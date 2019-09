Beautiful anticipazioni americane: la tragedia colpisce anche Bill e Katie

Anticipazioni americane Beautiful: Bil disposto a tutto pur di salvare Brooke

La tragedia colpisce anche Bill e Katie, questa è uno dei colpi di scena delle prossime puntate di Beautiful, in onda in America. Il tutto accade dopo il risveglio di Thomas dal coma. Come vi abbiamo già anticipato, il figlio di Ridge cade dalla scogliera durante uno scontro con Brooke. Quest’ultima, temendo che il ragazzo possa fare del male a Hope, reagisce male. Subito dopo arriva Ridge, il quale si trova di fronte a una scena sconvolgente: suo figlio è caduto dalla scogliera ed è privo di sensi. In ospedale, il dottor Armstrong fa sapere al Forrester che Thomas è in gravissime condizioni dopo la caduta. Immediatamente Ridge addossa tutta la colpa su Brooke, la quale rischia addirittura di essere arrestata per tentato omicidio. Sono diversi i personaggi che si stringono introno alla Logan, prendendo le sue difese. In particolare, tra questi vi è Bill. Il capo della Spencer Publications, non appena viene a conoscenza della situazione, inizia subito a indagare per riuscire a salvare la sua ex moglie.

Beautiful, Ridge accusa Brooke di aver tentato di uccidere Thomas

La rottura tra Brooke e Ridge è ormai abbastanza evidente. La coppia sta affrontando un periodo decisamente critico. La Logan, sicura dell’instabilità mentale di Thomas, non riesce a farsi da parte e a non proteggere sua figlia. Per tale motivo, non appena sa che il giovane si trova nella casa sulla scogliera solo con Hope, si precipita sul posto. Il suo intervento è finalizzato a mettere in salvo la figlia, ma lo scontro finisce male, visto che Thomas entra in coma. Fortunatamente il ragazzo riesce a svegliarsi e viene subito interrogato, poiché è indagato come presunto colpevole della morte di Emma. Intanto, Ridge è convinto che Brooke sia, invece, la responsabile del tentato omicidio del figlio. A inserirsi in questa trama è Bill, disposto a tutto pur di salvare la sua ex moglie.

Brooke e Bill di nuovo vicini: Katie potrebbe non apprezzare questa vicinanza

L’intromissione di Bill causa problemi nel suo rapporto con Katie? Ricordiamo che i due ritrovano l’amore dopo quanto accaduto in tribunale. Ora, però, le anticipazioni americane segnalano una crisi tra loro, che riguarda proprio l’incidente di Thomas. Sebbene le sorelle Logan si uniscano per aiutare Brooke, Katie potrebbe non apprezzare il forte coinvolgimento di Bill. Quest’ultimo, intanto, cerca delle prove che possano rendere la madre di Hope innocente.