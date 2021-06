Beautiful anticipazioni americane: è Justin il ‘cattivo’, Wyatt inizia a capire

Justin si è rivelato come una persona con dei problemi mentali. Questo è ciò che riportano le anticipazioni americane riguardanti le puntate di Beautiful che stanno attualmente andando in onda negli Stati Uniti. Il legale degli Spencer non ha alcuna intenzione di far uscire di prigione Bill e Liam, ignari di ciò che fuori sta accadendo.

Thomas scopre la verità sulla morte di Vinny ed è pronto a salvare Liam. Prima di recarsi da Hope, però, commette un errore: si reca proprio da Justin. Quest’ultimo lo rinchiude all’interno di una gabbia. Il figlio di Ridge, quando si rende conto di cosa sta accadendo, tenta di salvarsi urlando, ma l’avvocato gli fa sapere che nessuno può sentirlo.

Per anni ha sopportato di tutto e ora non ha alcuna intenzione di lasciare che la Spencer Publications finisca nelle mani dei figli di Bill. Sente di aver fatto troppo per l’azienda e ora vuole impossessarsene. Thomas tenta di farlo ragionare, facendogli capire che è necessario salvare Liam, visto che non ha ucciso Vinny.

Ma non c’è nulla da fare, ormai Justin ha deciso. E mentre nel cortile del carcere Liam e Bill parlano dello strano comportamento di Justin, Wyatt è determinato a scoprire la verità. Il figlio di Quinn intuisce, infatti, che l’avvocato non sta svolgendo adeguatamente il suo lavoro. Il cattivo di questa storia è Justin e i telespettatori americani ne sono rimasti sorpresi.

Il suo risentimento negli anni è cresciuto e nessuno si sarebbe aspettato che il fidato amico di Bill potesse un giorno tradire gli Spencer. Ma a Wyatt non sfuggirà niente nelle prossime puntate. Quando arriverà alla Spencer Publications ci sarà un po’ di imbarazzo: stranamente Justin si troverà seduto dall’altra parte della scrivania di Bill. L’avvocato si giustificherà affermando di essersi occupato di alcune scartoffie.

Di fronte a questa situazione, Wyatt inizierà ad avere qualche sospetto, secondo le ultime anticipazioni americane di Beautiful. Fingerà che Flo lo stia chiamando e lascerà l’ufficio. In realtà, pare che Wyatt si recherà in prigione per raccontare a Bill cosa sta accadendo. In questa circostanza, partiranno alcuni fashbacks, in cui sarà possibile ripercorrere delle vecchie scene in cui Bill denigra Justin.

Questo flusso di ricordi farà capire al telespettatore che lo Spencer è responsabile del crollo psicologico del suo fidato amico. Avrà in futuro modo di riscattarsi Justin? Ci sono delle ipotesi al riguardo e, intanto, sembra che sarà proprio Wyatt l’eroe che salverà Thomas!