Beautiful anticipazioni americane: Hope ritrova Beth, Steffy devastata

Anticipazioni americane Beautiful: Hope e Liam ritrovano Beth, Steffy non reagisce bene

La grande rivelazione su Phoebe/Beth è ormai vicinissima, stando alle ultime anticipazioni americane di Beautiful. Nel corso delle prossime puntate, in onda in America, Liam e Hope potranno finalmente conoscere la verità sulla loro bambina. Quest’ultima non muore durante il parto, ma viene rapita dal dottor Reese e data in adozione a Steffy. La giovane Forrester non sa che sta crescendo la piccola Beth, a cui dà il nome di Phoebe, e quando viene a conoscenza della verità la sua vita subirà una drastica svolta. Per Liam, Hope e Steffy la grande rivelazione rappresenta l’inizio di forti cambiamenti. Ovviamente i primi due sono felicissimi di sapere che la loro bambina è ancora viva. La giovane Logan, infatti, vorrà sicuramente prendere subito la custodia di sua figlia e ricominciare una nuova vita. Hope avrà davvero tanti mesi da recuperare e probabilmente non vorrà perdere neanche un istante. Ma dall’altra parte, Steffy dovrà rinunciare alla sua Phoebe.

Hope e Liam, pronti a formare una famiglia con Beth: Steffy potrebbe ostacolarli

Un dramma per Steffy, la quale ha un legame importante con Phoebe, tanto da averla amata come fosse naturalmente sua figlia. Ora si ritroverà, dall’essere madre di due figlie, a perderne una. Per tale motivo, gli spoiler americani annunciano che la giovane Forrester potrebbe decidere di rallentare tutto il processo. In particolare, sembra che Steffy non vorrà perdere Phoebe e chiederà di effettuare il test del DNA. Proprio in questa circostanza, entrerebbe in scena il dottor Jordan Armstrong, interpretato dall’attore Vincent Irizarry. Nonostante la grande felicità, gli stessi Hope e Liam potrebbero essere d’accordo con questo procedimento, per essere sicuri che si tratti davvero di Beth, visto che un po’ tutti hanno mentito durante questi mesi.

Hope e Liam, la grande rivelazione su Phoebe/Beth: rivoluzione nella vita di Steffy

Grazie a Florence, Hope e Liam finalmente ritrovano la famiglia che tanto avevano sognato e che avevano visto volatilizzarsi. Nel frattempo, però, c’è da tener in considerazione la figura di Steffy, la quale difficilmente rinuncia a qualcosa. Sebbene in passato abbia rinunciato a una vita insieme allo Spencer, ora potrebbe non riuscire ad allontanarsi dalla sua Phoebe, che in realtà è Beth. Ma c’è anche da considerare un altro dettaglio interessante, al momento Hope è sposata con Thomas, il quale ha sempre saputo la verità. Il giovane Forrester non si lascerà sfuggire la Logan così facilmente.