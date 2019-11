Beautiful anticipazioni americane: Hope finisce in prigione? La vendetta

Anticipazioni americane Beautiful: Hope potrebbe finire in prigione

Hope finisce in prigione? Nel corso delle prossime puntate di Beautiful in onda in America, il pubblico potrebbe vedere la figlia di Brooke finire dietro le sbarre! Il motivo riguarda proprio Thomas. Ricordiamo, infatti, che i due hanno uno scontro molto acceso, che termina con una tragica caduta del Forrester. Hope, per liberarsi dalla stretta del ragazzo, spinge quest’ultimo oltre una ringhiera. Thomas cade all’interno della vasca piena di acido presente alla Forrester Creations. Sin da subito la Logan spera che il ragazzo sia riuscito a salvarsi in tempo, ma di lui non c’è più alcuna traccia. Le ricerche di Hope sono vane, in quanto nessuno sa che fine possa aver fatto Thomas. Sia Ridge che Steffy cercano lo stilista, ma anche loro senza alcun risultato. A questo punto, Hope si confida con l’unica persona di cui si fida davvero: Brooke. Alla madre confessa quanto accaduto in questa tragica sera. Naturalmente la donna dà tutto il suo sostegno alla figlia, ma ecco che potrebbe arrivare un grande colpo di scena!

Beautiful puntate americane: Thomas è morto o è riuscito a salvarsi? Il suo presunto piano di vendetta

Thomas è morto o è vivo? Questa è la domanda che si stanno attualmente chiedendo i telespettatori. C’è chi ormai si dice convinto del fatto che il giovane Forrester in realtà sia riuscito a mettersi in salvo. Pertanto, il figlio di Ridge potrebbe tornare in scena con un aspetto decisamente diverso, in quanto ricordiamo che è caduto davvero all’interno della vasca di acido. Ma per quale motivo dovrebbe restare nascosto? Ebbene Thomas potrebbe aver deciso, stando alle prime indiscrezioni, di stare nell’ombra per poter distruggere una volta per tutte Hope! E, secondo quanto si legge sui portali americani, il giovane Forrester potrebbe vendicarsi!

Hope finirà davvero in prigione? La giovane Logan è davvero in pericolo

Il piano di vendetta di Thomas sarebbe quello di far rinchiudere Hope in prigione, con l’accusa di tentato omicidio. Qualora il Forrester fosse realmente morto, la Logan potrebbe comunque finire dietro le sbarre. Ridge e Steffy faranno di tutto pur di scoprire cos’è davvero accaduto a Thomas e Hope è decisamente in pericolo!