Beautiful anticipazioni americane, Hope crollerà: tre tradimenti in arrivo

Per la giovane Logan non è previsto un periodo sereno: nelle prossime puntate che andranno in onda in America dovrà affrontare non poche delusioni

Hope crollerà nelle prossime puntate americane di Beautiful a causa di nuovi tradimenti. Questa volta non c’entra nulla Liam Spencer, che continua a stare al suo fianco sebbene non sia d’accordo sulla presenza di suo padre Deacon nelle loro vite. Le ultime anticipazioni parlando di uno tsunami di tradimenti, con le persone più vicine a lei che le mentono. Quando suo papà esce di prigione e torna a Los Angeles, non ci pensa due volte a dargli un’opportunità per recuperare il loro rapporto, andando contro tutti.

In breve tempo, riesce anche a portare dalla sua parte Brooke. Tutto sembra procedere per il meglio, nonostante i pareri contrari di altre persone vicine a lei. Non valuta, però, il fatto che Deacon non vorrebbe solo un riavvicinamento con lei, ma anche con sua madre. Ed ecco che quando la Logan cade in una trappola di vendetta di Sheila e si ubriaca, accade qualcosa di inaspettato.

Tra Brooke e Deacon si riaccende la passione, mentre Ridge è lontano da Los Angeles per lavoro. Il giorno dopo, la Logan si sente tremendamente in colpa e decide di cambiare nuovamente rotta, bandendo Sharpe da casa sua! Ovviamente, Hope è profondamente sconvolta da tale decisione e non riesce a comprendere perché sua madre ora voglia tenere lontano Deacon dopo la festa di Capodanno.

Ebbene presto Hope scoprirà la verità su quella notte e vedrà il tutto come un tradimento. Sia sua madre che suo padre al momento le stanno mentendo e nessuno di loro due si fa avanti per raccontare cos’è davvero successo quella notte. Per la giovane Logan il tradimento di sua madre sarà il più doloroso. A causa di quanto accaduto tra loro, Hope vedrà ormai quasi distrutto il suo rapporto padre-figlia con Deacon.

E queste non sono le uniche delusione che dovrà affrontare. Mentre su Canale 5 sta per andare in onda il tradimento di Liam e Steffy, i telespettatori americani presto vedranno Hope in serie difficoltà con Douglas.

Nelle prossime puntate di Beautiful in onda in America, Thomas cederà alle pressioni di sua madre. Scendendo nel dettaglio, Taylor non sarà per nulla d’accordo con il fatto che suo nipote viva insieme a Hope.

La Hayes è convinta che il bambino dovrebbe stare insieme a suo padre, che ormai sembra aver superato le sue ossessioni. Dunque, tra qualche tempo, Thomas presenterà alla Logan una triste notizia: intende essere l’unico genitore per Douglas.

Sicuramente, il giovane Forrester non vorrà escludere completamente Hope dalla vita di suo figlio. Sa quanto per il bambino sia importante la presenza della Logan. Nonostante ciò, vorrà averlo a tempo pieno vicino a lui e Taylor lo aiuterà in questo.

Il mondo che la figlia di Brooke sognava sembra proprio che andrà in pezzi tutto in una volta nelle prossime puntate americane.