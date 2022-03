Beautiful anticipazioni americane: Finn farà una scelta rischiosa, perché

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Finn prenderà una decisione che potrebbe mettere a rischio la sua famiglia felice. Il tutto dovrebbe accadere, secondo SoapDirt, nel corso della prossima settimana. Va precisato che gli episodi che vanno in onda in America non corrispondono con la trama attualmente in onda in Italia, ancora molto indietro. Le ultime anticipazioni fanno sapere che John Finnegan sta per fare qualcosa di inaspettato! Innanzitutto, i telespettatori lo vedranno far visita a sua madre Sheila.

Per chi non lo sapesse, la Carter torna a Los Angeles dichiarando di essere la mamma biologica di Finn. Steffy non è per nulla favorevole a farla entrare nella loro famiglia, anzi. La giovane Forrester si oppone subito alla possibilità di avere Sheila in casa sua o in qualunque altro posto vicino a loro. Non sa che Thomas ha appena scoperto il suo folle segreto sulla rottura tra Ridge e Brooke! Non solo, ora si ritroverà di fronte a una spiacevole sorpresa visto che suo marito avrà intenzione di dare una svolta al suo rapporto con la Carter.

Le ultime anticipazioni americane di Beautiful rivelano che Finn sorprenderà con un’offerta scioccante. Infatti, darà a sua madre una possibilità di redenzione. Inizialmente è irremovibile sul fatto che la sua mamma biologica debba rispettare il volere di Steffy e mantenere le distanze. Tuttavia, sembra proprio che per il medico questa situazione dovrà cambiare, tanto che offrirà a Sheila un posto nella sua vita, andando contro sua moglie!

Le sue azioni, però, potrebbero causare seri problemi al suo matrimonio. Sicuramente Steffy non accetterà che la temutissima dark lady stia vicina ai suoi cari e, in particolare, ai bambini. Ma al momento ha altro a cui pensare, ovvero a tenere Brooke lontana da Ridge, per la reunion dei suoi genitori. Non solo, dovrà cercare di capire cosa sta accadendo tra Sheila e Thomas.

Ben presto, noterà che suo fratello ha a che fare con la dark lady. Inizierà così a investigare e sarà determinata a scoprire cosa sta davvero succedendo al giovane stilista. Infatti, pare che sarà talmente curiosa che lo seguirà e assisterà al momento in cui Sheila chiederà a Thomas di stare zitto. Quest’ultimo è attualmente disperato e combattuto, in quanto non sa cosa fare.

Da una parte vorrebbe rivelare a Ridge cosa ha scoperto e salvare Brooke, ma dall’altra sa che questo potrebbe riunirli a discapito di sua madre Taylor. Mentre accadrà tutto questo, ecco che Finn complicherà ulteriormente la situazione dando una possibilità a Sheila! Steffy non reagirà affatto bene e il loro matrimonio subirà altri contraccolpi!