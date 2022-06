Beautiful anticipazioni americane, Eric e Quinn si separano! Nuovi amori

Le ultime anticipazioni americane di Beautiful annunciano la fine del matrimonio di Eric e Quinn. Dopo il brutto periodo di crisi e i vari tradimenti, anche questa coppia scoppierà nelle puntate che andranno in onda in America durante la prossima settimana. Entrambi capiranno che ormai non c’è più niente da fare per recuperare il rapporto di un tempo. I loro cuori e le loro menti sembrano essere impegnati verso altre direzioni. I telespettatori italiani dovranno attendere parecchi mesi prima di assistere al loro addio definitivo.

Innanzitutto, in queste settimane, il pubblico di Canale 5 assisterà alla nascita della love story di Quinn e Carter, che si lasciano andare alla passione in gran segreto. Come tutti i tradimenti che avvengono nella longeva soap opera americana, anche questo esce allo scoperto. Nonostante ciò, Eric non reagisce come si poteva immaginare, anzi permette ai due amanti di continuare a incontrarsi di nascosto. Questo suo piano si rivela, però, un fallimento e Quinn dice addio a Carter, scegliendo Eric.

Ma ecco che, poco dopo, lo stesso Forrester tradisce sua moglie. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Eric inizia ad avere una relazione extraconiugale con Donna. Come già anticipato, Quinn li beccherà in flagrante. Il tutto accadrà quando il Forrester giurerà a Donna, durante uno dei loro incontri, che le darà un futuro meraviglioso, riempiendo il suo cuore di gioia.

Finora Donna è stata disposta ad accontentarsi di essere l’amante, ma è ovvio che vorrebbe essere la sua unica donna. Eric dovrebbe quindi prendere una decisione e sembrerà pronto a lasciare Quinn per stare insieme alla Logan. Infatti, avrà intenzione di parlare con sua moglie subito dopo. Ma la Fuller, accompagnata da Bridget, li beccherà insieme.

La madre di Wyatt sarà profondamente delusa, visto che comprenderà che suo marito la sta prendendo in giro da ormai diverse settimane. Quinn scatenerà la sua furia, si calmerà e avrà una seria discussione con Eric sul loro matrimonio. La conversazione diventerà abbastanza toccante quando entrambi accetteranno il fatto che ormai è finita.

Dopo tutto questo, Quinn sprofonderà nella disperazione e si renderà conto che, per cercare di recuperare il suo matrimonio, ha intanto perso Carter. Infatti, l’avvocato è pronto a sposare Paris. Bisognerà fare attenzione alle prossime mosse della Fuller, che cercherà sicuramente di fermare queste nozze prima che sia troppo tardi!

Una corsa contro il tempo quella che dovrà fare Quinn, mentre Eric potrà ora vivere la sua relazione con Donna alla luce del sole.