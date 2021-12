Beautiful anticipazioni America, nuovo dramma familiare: c’entra Douglas

Un nuovo dramma familiare sta per presentarsi nella trama di Beautiful. Nelle prossime puntate americane, Deacon potrebbe lottare per difendere Hope dalle richieste di Taylor e Thomas. Cosa accadrà? La Hayes torna a Los Angeles per ricongiungersi con la sua famiglia e sin da subito fa notare a suo figlio che Douglas dovrebbe vivere con lui e non con la Logan.

Alla psicologa non piace affatto l’idea che suo nipote cresca sotto l’influenza di Brooke & company. Crede che, invece, il bambino debba essere più vicino alla famiglia Forrester, cominciando da Thomas. Per chi non ricordasse, il giovane stilista si ritrovò a dover accettare la proposta di Hope, che riuscì a ottenere parte della custodia di Douglas.

Dunque, il piccolo vive per la maggior parte del tempo con la Logan e Liam. Hope ritenne necessaria questa impresa, in quanto Thomas aveva più volte mostrato degli squilibri mentali. Inoltre, Douglas è molto legato a lei. Come già si poteva immaginare, a Taylor non piace affatto questa situazione e più volte lo fa presente al figlio.

Vedendo la Hayes insistere sulla questione, anche Ridge e Steffy fanno pressione a Thomas. Sembra proprio che sia solo questione di tempo prima che esploda il caos sulla custodia di Douglas. Taylor è pronta a lottare per allontanare il nipote dalle Logan e riportarlo tra i Forrester. Hope lascerà che il desiderio della Hayes venga esaudito?

Sicuramente la giovane Logan si batterà per fare delle modifiche importanti all’accordo di custodia, ma non approverà di rendere Thomas il ruolo di genitore principale. E mentre per il momento Taylor si ritroverà a fare la sua prima mossa con Sheila Carter, ecco che presto potrebbe ritrovarsi contro Deacon Sharpe.

Appena tornato a Los Angeles, quest’ultimo potrebbe sentire il bisogno di fare da scudo a Hope e di proteggerla. Pertanto, CelebDirtyLaundry ipotizza un nuovo dramma familiare nelle prossime puntate americane di Beautiful che vedrà protagonisti i più adulti, ovvero Taylor e Deacon, una contro l’altro.

Sharpe tenterà di assumere il ruolo di padre protettivo per dimostrare che c’è un forte legame con sua figlia. E anche questa volta, avrà indubbiamente dalla sua parte Brooke. Entrambi staranno al fianco di Hope e dall’altra parte Ridge e Taylor torneranno a fare fronte comune. Dunque, per i Bridge la crisi potrebbe durare più del previsto!

Chi avrà la meglio? Thomas ha dimostrato ormai di aver voltato pagina e di non essere più la persona di qualche tempo fa. Potrebbe, dunque, avere buone possibilità di fare delle modifiche nell’accordo di custodia.