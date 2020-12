Risvolti inaspettati e numerosi colpi di scena a The Bold and The Beautiful. Al centro della scena Katie Logan e Flo Fulton ma occhio a Thomas Forrester…

Quello di dicembre 2020 sarà un mese intenso per le puntate italiane di Beautiful. Certo, si procede a rilento per i pochi minuti messi quotidianamente a disposizione da Mediaset ma le trame si fanno sempre più avvincenti. Al centro della scena Katie Logan, in ospedale in fin di vita a causa di un’insufficienza renale. La moglie di Bill Spencer ha bisogno urgentemente di un trapianto di rene. Inaspettatamente si fa avanti Flo Fulton, la figlia di Storm, fratello defunto di Katie. Intanto continua la lotta tra Thomas e Brooke mentre Shauna è sempre più presa da Ridge. Leggi le anticipazioni su Gossipetv!

1. Brooke scopre la verità su Ridge e Shauna

Brooke e Ridge a un passo dal divorzio. Grazie a Thomas la Logan scopre della notte che il marito ha trascorso al Bikini Bar, in compagnia di Shuana. Una confessione che manda su tutte le furie Brooke, che ha un duro confronto prima con lo stilista e poi con la madre di Flo. Shuana, dal canto suo, non nasconde l’interesse per Ridge ed è pronta a fare qualsiasi cosa pur di conquistarlo.

2. Flo si sottopone al test per aiutare Katie

Gli Spencer e i Logan sono in attesa di un donatore che possa aiutare Katie. Tra i parenti della donna non c’è nessuno compatibile. Shauna sprona la figlia Flo a sottoporsi al test di compatibilità per riavere la fiducia e la stima di Katie. La ragazza all’inizio è titubante ma poi cambia idea. Il risultato dà esito positivo e Flo, in gran segreto, decide di donare il suo rene alla zia ritrovata.

3. Wyatt e Sally Spectra restano insieme

Nonostante le critiche di Quinn e Bill Wyatt resta accanto a Sally. I due sono promessi sposi ma per il momento il matrimonio è rimandato visti i momenti difficili che sta attraversando la famiglia Spencer. Mentre Katie è in ospedale Wyatt e Sally si prendono cura dei piccoli Beth e Douglas. Delle vere e proprie prove da genitori che uniscono ancora di più Spencer e la Spectra.

4. Hope pensa all’adozione di Douglas

Dopo la fine del suo matrimonio con Thomas, Hope valuta con Liam la possibilità di adottare il piccolo Douglas. I due hanno legato molto nonostante gli inganni di Thomas e la Logan non vuole fare a meno del bambino. La scelta di Hope è appoggiata da Brooke, che è intenzionata a tenere lontano Douglas dal padre.

5. Thomas si avvicina a Zoe Buckingham

Thomas è più che mai determinato a vendicarsi di Brooke. Nel frattempo torna alla Forrester Creations e si avvicina a Zoe Buckingham, la modella figlia del dottor Reese. I due iniziano a frequentarsi.