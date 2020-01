Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 27 gennaio al 2 febbraio 2020

Anticipazioni Beautiful puntate italiane da lunedì 27 gennaio a domenica 2 febbraio 2020

Ancora dramma nelle puntate italiane di Beautiful. La figlia di Hope e Liam è finita inconsapevolmente tra le braccia di Steffy Forrester, che l’ha presa in adozione e le ha dato il nome di Phoebe, come la gemella scomparsa anni fa. La colpa è di Reese che con i soldi ottenuti da Taylor ha finalmente pagato tutti i suoi creditori. Per qualche mese dunque Steffy è a tutti gli effetti la madre di Beth/Phoebe ma tranquilli non sarà la Forrester a crescerla. Passerà del tempo ma Hope riuscirà a riabbracciare Beth che non ha compiuto neppure un anno di vita. Scopri su Gossipetv le anticipazioni di Beautiful giorno dopo giorno!

Lunedì 27 gennaio

Liam e Steffy hanno un confronto sul futuro della piccola Phoebe, che è ufficialmente figlia della Forrester. In un secondo momento Steffy invita Hope a conoscere la neonata.

Martedì 28 gennaio

Reese paga Flo per il suo contributo ma la ragazza è scossa e preoccupata per le conseguenze. Il dottore la ringrazia per aver salvato la vita della figlia Zoe e la invita a rientrare a Las Vegas.

Mercoledì 29 gennaio

Ridge e Brooke sono sempre più preoccupati per Hope e per l’ultimo gesto di Steffy. Reese decide di lasciare Los Angeles, ma prima saluta per l’ultima volta Taylor.

Giovedì 30 gennaio

Hope e Liam tornano a parlare della scomparsa di Beth e poi la Logan decide di tornare a lavorare alla Forrester Creations e riprendere così in mano la sua vita lavorativa.

Venerdì 31 gennaio

Tutti accolgono calorosamente Hope alla Forrester Creations. Intanto Zoe scopre che a casa del padre Reese c’è una donna sconosciuta: Florence.

Sabato 1 febbraio

Zoe incontra Flo e diventa ancora più sospettosa dopo l’addio improvviso del padre. Brooke va a casa di Steffy per conoscere la piccola Phoebe.

Domenica 2 febbraio

Nonostante sia passato del tempo Hope Logan continua a rivivere la terribile notte di Catalina, quella nella quale ha perso la figlia Beth.