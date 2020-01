Beautiful: Steffy e Liam tornano insieme grazie a Beth? Anticipazioni

Beautiful: Steffy e Liam tornano insieme dopo l’adozione di Phoebe? Le anticipazioni

Riavvicinamento in corso a Beautiful tra Steffy Forrester e Liam Spencer. I due ex coniugi sono di nuovo vicini dopo l’adozione di Phoebe. Steffy ha chiesto all’ex marito di fare da padre anche alla nuova arrivata, che in realtà è Beth, la figlia di Hope che tutti credono morta. Liam aiuta Steffy soprattutto per Kelly, la figlia nata qualche mese fa. E così Steffy e Liam cominciano a passare più tempo insieme per il bene delle bambine, che sono subito entrate in sintonia. E Hope? La Logan sembra fare il tifo per la coppia: è proprio Hope, ancora affranta per la sua vicenda, a spingere Liam a stare il più possibile a casa di Steffy.

Liam non ascolta i consigli di Hope Logan a Beautiful

Nonostante le insistenze di Hope, Liam non è intenzionato a tornare tra le braccia di Steffy Forrester. Spencer vuole essere un padre presente per Kelly e Phoebe ma allo stesso tempo vuole essere un marito giusto per Hope, con la quale spera di avere presto altri figli. Hope non reagisce male all’arrivo di Phoebe nella famiglia di Steffy: è contenta che la piccola Kelly possa avere una sorella minore dopo la scomparsa di Beth.

Hope e Liam restano insieme a Beautiful: anticipazioni

Nonostante la presenza di Steffy e il ritorno di Thomas Forrester – che fa di tutto per conquistare la Logan – Hope e Liam restano insieme a Beautiful.