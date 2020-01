Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 13 al 19 gennaio 2020

Anticipazioni Beautiful puntate italiane da lunedì 13 gennaio a domenica 19 gennaio 2020

Hope Logan non riesce proprio a superare il dolore per la scomparsa di Beth a Beautiful. La ragazza è devastata da questa tragedia ed è ignara del piano del dottor Reese. Che sta praticamente vendendo la neonata a Taylor e Steffy. Quest’ultima, complice l’appoggio dell’ex marito Liam Spencer, decide di adottare un’altra bambina per dare una sorellina alla figlia Kelly. Steffy è preoccupata per Hope, per come potrebbe reagire ad una notizia del genere, ma supportata da Taylor va avanti nella sua scelta. Intanto torna la pace tra Katie e Bill, che fino a poco tempo fa si sono dati battaglia in tribunale per la custodia del figlio Will. Scopri su Gossipetv tutte le anticipazioni di Beautiful giorno dopo giorno!

Lunedì 13 gennaio

Katie ha deciso di concedere a Bill più tempo da trascorrere insieme a Will e il piccolo sembra esserne felice. Sally è invece dispiaciuta per quanto accaduto con Hope.

Martedì 14 gennaio

Hope si rende conto di aver esagerato e, su consiglio di Liam, chiede scusa a Sally per la sua reazione inappropriata. Wyatt, intanto, dopo aver parlato con Zoe scopre che Reese nasconde qualcosa.

Mercoledì 15 gennaio

Sally, sollevata dopo il chiarimento con Hope, dice a Wyatt di non preoccuparsi per lei. Intanto il dottor Reese ha intenzione di lasciare la città.

Giovedì 16 gennaio

Thorne dice a Katie di essere contento del fatto che Will trascorra molto tempo con Bill ma teme un riavvicinamento tra la Logan e Spencer. Liam cerca di costringere Hope a reagire alla perdita di Beth.

Venerdì 17 gennaio

Reese rivela a Florence tutti i particolari del suo piano, compresa l’identità della bambina che vuole dare in adozione a Steffy.

Sabato 18 gennaio

Taylor e Steffy, ignare della spaventosa trappola nella quale stanno cadendo, organizzano l’adozione della bambina che Reese ha proposto loro.

Domenica 19 gennaio

Brooke vuole capire di più sulla scomparsa della nipote Beth e per questo invita Hope a fare una visita ginecologica. Dalle analisi emerge che la ragazza sta bene nonostante il parto complicato.