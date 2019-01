Beautiful, Hope e la morte della figlia: il regalo di Sally la fa infuriare

Anticipazioni americane Beautiful, Hope soffre per la morte di sua figlia: Sally cerca di consolarla con un regalo speciale

Nel corso delle ultime puntate americane di Beautiful, la morte della piccola Beth sta provocando in Hope una forte sofferenza. La figlia della Logan e di Liam perde purtroppo la vita durante il parto. Hope non riesce a sopportare questo dolore e lo Spencer tenta di dargli tutto il conforto possibile. Sembra, però, non bastare neppure l’aiuto che tenta di dare tutta la famiglia, che si riunisce per stare accanto alla coppia. Ecco che Wyatt e Sally corrono in loro soccorso per dargli un appoggio e una spalla su cui piangere. La giovane Spectra entra nella stanza di Hope con un regalo abbastanza particolare. La ragazza si presenta con un cane, in quanto secondo lei può dare il giusto conforto alla moglie di Liam. In realtà, la Logan prende a male il dono fatto da Sally, tanto che diventa furiosa. Hope se la prende con la Spectra, affermando che un cane non può colmare l’assenza di sua figlia.

Sally regala un cane a Hope: la moglie di Liam non reagisce bene

Sally ricorda quanto un cane abbia aiutato lei e sua sorella in un periodo molto difficile per loro. Ma Hope è convinta che la sua sofferenza sia diversa e che non possa essere eliminata attraverso un cagnolino. La Spectra non si aspettava di trovarsi di fronte a una reazione così forte. Hope continua a piangere, mostrando tutto il suo dolore. Subito dopo, entra nella stanza Liam, il quale tenta di calmarla, mentre Sally rivela a Wyatt di essersi pentita. Il giovane Spencer le aveva consigliato di evitare questo tipo di regalo, ma la ragazza era convinta di poterla aiutare. Hope inveisce contro Sally, definendola addirittura insensibile, piena di rabbia. La Logan chiede anche a Liam di non prendere le difese della stilista. Intanto, lo Spencer comprende che sua moglie è ancora troppo sconvolta per quanto accaduto.

Hope in lacrime se la prende duramente con Sally: poco dopo la Logan cerca scusa

“La mia bambina se n’è andata e tu stai cercando di darmi un cane”, afferma Hope in lacrime. “Un cane. Pensava che un cane potesse prendere il posto di Beth”, continua la Logan sfogandosi con Liam. Poco dopo, la coppia raggiunge Sally e Wyatt. La figlia di Brooke intende scusarsi con la Spectra, la quale comprende la sua reazione senza problemi. Le ultime anticipazioni americane, però, rivelano che in realtà la figlia di Hope e Liam è ancora viva e sta per essere adottata da Steffy!