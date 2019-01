Beautiful anticipazioni americane: Steffy potrebbe adottare la figlia di Hope

Anticipazioni americane Beautiful: la figlia di Hope e Liam potrebbe essere stata rapita dal dottor Reese

Nel corso delle ultime puntate americane di Beautiful non sono mancati i colpi di scena, riguardanti la morte della figlia di Hope e Liam. In realtà, secondo le ultime anticipazioni e indiscrezioni, la bambina non sarebbe morta. Il dottor Reese, che da qualche tempo si sta frequentando con Taylor, avrebbe preso la piccola per poterla dare in adozione. In questo modo, l’uomo ha la possibilità di saldare un importante debito. Il dubbio sembra essere confermato quando la Hamilton va a trovare il dottor Buckingham a casa sua. Qui l’uomo si mostra profondamente addolorato per non essere riuscito a salvare la figlia di Hope, durante il parto. Taylor rassicura il medico, convinta che abbia fatto di tutto per mettere in salvo la bambina. Ed ecco che improvvisamente Reese entra in una stanza della sua abitazione e poi esce con una bimba in braccio. La Hamilton chiede subito all’amico cosa sta accadendo e chi è la bambina che tiene tra le braccia. A questo punto, Reese racconta a Taylor una versione che non ha convinto i telespettatori americani.

Il dottor Reese propone a Taylor l’adozione di una bambina per Steffy: la piccola è la figlia di Hope e Liam?

Reese sa bene che Steffy è pronta a tutto pur di dare una sorella o un fratello alla figlia Kelly. Infatti, la giovane sta pensando all’adozione. Il medico propone così a Taylor di adottare la bambina che tiene in braccio per realizzare il desiderio della giovane Forrester. La Hamilton è spaventata e Reese ci tiene a rassicurarla, facendole conoscere la madre della bimba. Spunta Florence, una ragazza che rivela di non poter crescere la bambina, in quanto il suo compagno l’ha abbandonata. Ha bisogno di soldi e, attraverso un’agenzia, è riuscita a mettersi in contatto con il dottor Buckingham.

Hope e Liam perdono la loro bambina: i dubbi dei telespettatori americani

Tanti dubbi quelli dei telespettatori americani, che sono convinti del fatto che la bambina che Reese vuole far adottare da Steffy sia in realtà la figlia di Hope e Liam. Non è una strana coincidenza che il medico sia comparso con questa bimba proprio dopo il doloroso parto della Logan? Taylor, non avendo alcun dubbio su quanto raccontato da Reese, afferma che ne parlerà con Steffy. Dunque, nelle prossime puntate, la giovane Forrester potrebbe arrivare ad adottare la figlia di Hope e Liam, senza saperlo.