Anticipazioni Beautiful puntate americane: la figlia di Hope e Liam è morta

Beautiful anticipazioni puntate americane: la figlia di Hope e Liam, Beth, muore

Tragedia a Beautiful. Beth, la figlia di Hope e Liam, muore a poche ore dal parto nelle ultime puntate americane. La Logan ha partorito da sola sull’isola di Catalina e tra una contrazione e l’altra è svenuta. Quando si risveglia trova accanto a sé il marito Liam, che è riuscito a raggiungerla nonostante le avverse condizioni climatiche. Appena vede Liam, Hope chiede della piccola Beth, chiamata così in onore della nonna materna. Ma Liam, sconvolto e titubante, comunica la tragica la notizia alla moglie. La neonata non ce l’ha fatta: è deceduta poche ore dopo il parto. Hope è incredula, non riesce a crederci e chiama subito il dottor Reese, il ginecologo che l’ha aiutata durante il travaglio. L’uomo si presenta con in braccio una bambina morta e spiega che c’è stato un distacco della placenta.

La figlia di Hope e Liam è davvero morta a Beautiful?

Stando gli spoiler americani, la figlia di Liam e Hope non è davvero morta. Secondo qualcuno il dottor Reese ha tramato alle spalle della coppia per via di un tornaconto personale. Il medico è ricattato per un vecchio debito e molto probabilmente è stato costretto a vendere la piccola Beth. Saranno davvero andate così le cose? Queste restano solo indiscrezioni: per il momento nella trama di Beautiful Liam e Hope hanno ufficialmente perso la loro bambina. E la notizia travolgerà pure Brooke, che arriva dopo la morte della nipotina sull’isola di Catalina.

Steffy si riavvicina a Liam dopo la morte di Beth?

Dopo la scomparsa di Beth, il matrimonio tra Liam e Hope si appresta a vivere un momento difficile, assai complicato. Steffy ne approfitterà per riprovarci con l’ex marito? La Forrester non ha mai dimenticato Liam e resta legata al giovane grazie alla presenza della figlia Kelly.